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"Військова машина путіна прискорюється": Рютте закликав збільшити спроможності ППО НАТО на 400%

Київ • УНН

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За словами генсека НАТО Марка Рютте, необхідно збільшити інвестиції у розвиток оборонних спроможностей. росія виробляє за три місяці стільки боєприпасів, скільки весь альянс за рік.

"Військова машина путіна прискорюється": Рютте закликав збільшити спроможності ППО НАТО на 400%

Протягом наступних років НАТО має збільшити інвестиції у розвиток власних оборонних спроможностей, зокрема у протиповітряному та протиракетному захисті на 400%. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу на зустрічі у Chatham House у Лондоні, пише Sky News, передає УНН.

Справа в тому, що нам потрібен якісний стрибок у нашій колективній обороні. Фактом є те, що ми повинні мати більше сил і засобів для реалізації наших оборонних планів у повному обсязі. Справа в тому, що небезпека не зникне навіть тоді, коли війна в Україні закінчиться. Для того, щоб підтримувати надійне стримування і оборону, НАТО потрібно збільшити протиповітряну і протиракетну оборону на 400%. Ми бачимо в Україні, як росія здійснює терор згори, тому ми зміцнимо щит, який захищає наше небо

 - сказав Рютте.

Він також наголосив, що військам НАТО потрібні також тисячі нових бронемашин і танків, мільйони артилерійських снарядів, "і ми повинні подвоїти наші допоміжні можливості, такі як логістика, постачання, транспортування і медичне забезпечення".

За його словами, військова машина путіна "прискорюється, а не сповільнюється".

"Що стосується боєприпасів, то росія виробляє за три місяці стільки, скільки все НАТО виробляє за рік, а її оборонно-промислова база, як очікується, лише цього року випустить 1500 танків, 3000 бронемашин і 200 ракет "Іскандер". росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом п'яти років. Китай також модернізує і розширює свої збройні сили з шаленою швидкістю. Він вже має найбільший у світі військово-морський флот, і очікується, що до 2030 року ця бойова сила зросте до 435 кораблів", - додав Рютте.

Нагадаємо

Раніше Рютте казав, що росія виробляє за 3 місяці стільки ж боєприпасів, скільки весь альянс за рік. Він наголосив на необхідності пояснювати наслідки бездіяльності.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Марк Рютте
НАТО
Іскандер (ОТРК)
Китайська Народна Республіка
Україна
Лондон
Tesla
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