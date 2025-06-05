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Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні
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росія стала загрозою після повномасштабного вторгнення в Україну – Рютте

Київ • УНН

 • 542 перегляди

Генсек НАТО заявив, що росія виробляє за 3 місяці стільки ж боєприпасів, скільки весь альянс за рік. Він наголосив на необхідності пояснювати наслідки бездіяльності.

росія стала загрозою після повномасштабного вторгнення в Україну – Рютте

За останні кілька років стало зрозуміло, що з боку росії є велика загроза. Вона виробляє за три місяці стільки ж снарядів, скільки НАТО за рік, повідомив під час брифінгу генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає кореспондент УНН.

Останні кілька років показали, що зміни надзвичайно важливі. Є велика загроза з боку росії, коли у 2022-му вона почала повномасштабну війну проти України. Звісно, початок був у 2014 році, але оця бійня, різанина почалася у 2022 році

- зазначив Рютте.

Він додав, що росія, маючи значно слабшу економіку, ніж в альянсу НАТО, виробляє за три місяці таку кількість боєприпасів, яку НАТО виробляє за рік.

Скільки вони виробляють боєприпасів, що є основою всього. За три місяці вони виробляють те, що ми, ціле НАТО, виробляєм за рік. І це маючи економіку в 25 разів більшу, ніж росія

- наголосив генсек північноатлантичного альянсу.

Рютте також додав, що державні діячі і політики мають звертатися до своїх народів і пояснювати, що з ними буде, якщо нічого не робити.

Всі політики і лідери це розуміють. Вони повинні звертатися до своїх народів і пояснювати, що з ними буде, якщо нічого не змінити

- додав Рютте.

Доповнення

Міністри оборони країн НАТО обговорили підтримку України та виділення 25 мільярдів євро додаткової допомоги у сфері безпеки. Також підтримано пропозиції допомоги, оприлюднені на засіданні "Рамштайн".

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Марк Рютте
НАТО
Україна
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