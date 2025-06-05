россия стала угрозой после полномасштабного вторжения в Украину – Рютте

За последние несколько лет стало ясно, что со стороны россии есть большая угроза. Она производит за три месяца столько же снарядов, сколько НАТО за год, сообщил во время брифинга генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает корреспондент УНН.

Последние несколько лет показали, что изменения чрезвычайно важны. Есть большая угроза со стороны россии, когда в 2022-м она начала полномасштабную войну против Украины. Конечно, начало было в 2014 году, но эта бойня, резня началась в 2022 году - отметил Рютте.

Он добавил, что россия, имея значительно более слабую экономику, чем у альянса НАТО, производит за три месяца такое количество боеприпасов, которое НАТО производит за год.

Сколько они производят боеприпасов, что является основой всего. За три месяца они производят то, что мы, целое НАТО, производим за год. И это имея экономику в 25 раз больше, чем россия - подчеркнул генсек североатлантического альянса.

Рютте также добавил, что государственные деятели и политики должны обращаться к своим народам и объяснять, что с ними будет, если ничего не делать.

Все политики и лидеры это понимают. Они должны обращаться к своим народам и объяснять, что с ними будет, если ничего не изменить - добавил Рютте.

Дополнение

Министры обороны стран НАТО обсудили поддержку Украины и выделение 25 миллиардов евро дополнительной помощи в сфере безопасности. Также поддержаны предложения помощи, обнародованные на заседании "Рамштайн".