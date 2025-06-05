Рютте: міністри оборони країн-членів НАТО погодили надання Україні 25 млрд євро

Міністри оборони країн Північноатлантичного Альянсу (НАТО) обговорили у Брюсселі подальшу підтримку України. Нашій державі на допомогу у сфері оборони буде надано 25 мільярдів євро, повідомив під час брифінгу генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, повідомляє УНН.

Міністри обговорили підтримку України. Це означає, що буде надано 25 мільярдів додаткової допомоги у сфері безпеки для України - повідомив Рютте.

Генсек також висловив підтримку пропозиціям допомоги нашій державі, які були оприлюднені вчора на засіданні групи формату "Рамштайн".

Я також вітаю додаткові пропозиції підтримки, які союзники пообіцяли на вчорашньому засіданні Контактної групи з питань оборони України

Він також додав, що під час зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим та очільницею європейської дипломатії Каєю Каллас обговорили ситуацію на полі бою та атаки росії на цивільні об’єкти.

Сьогодні ми зустрілися з міністром Умєровим на Раді НАТО-Україна разом високим представником ЄС Каллас. Міністр Умєров повідомив про виклики на полі бою та постійні атаки росії на цивільні цілі та про постійне прагнення врегулювання конфлікту шляхом переговорів