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Рютте: міністри оборони країн-членів НАТО погодили надання Україні 25 млрд євро

Київ • УНН

 • 960 перегляди

Міністри оборони країн НАТО обговорили підтримку України та виділення 25 мільярдів євро додаткової допомоги у сфері безпеки. Також підтримано пропозиції допомоги, оприлюднені на засіданні "Рамштайн".

Рютте: міністри оборони країн-членів НАТО погодили надання Україні 25 млрд євро

Міністри оборони країн Північноатлантичного Альянсу (НАТО) обговорили у Брюсселі подальшу підтримку України. Нашій державі на допомогу у сфері оборони буде надано 25 мільярдів євро, повідомив під час брифінгу генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, повідомляє УНН.

Деталі

Міністри обговорили підтримку України. Це означає, що буде надано 25 мільярдів додаткової допомоги у сфері безпеки для України - повідомив Рютте.

Генсек також висловив підтримку пропозиціям допомоги нашій державі, які були оприлюднені вчора на засіданні групи формату "Рамштайн".

Я також вітаю додаткові пропозиції підтримки, які союзники пообіцяли на вчорашньому засіданні Контактної групи з питань оборони України

 - наголосив Рютте.

Він також додав, що під час зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим та очільницею європейської дипломатії Каєю Каллас обговорили ситуацію на полі бою та атаки росії на цивільні об’єкти.

Сьогодні ми зустрілися з міністром Умєровим на Раді НАТО-Україна разом високим представником ЄС Каллас. Міністр Умєров повідомив про виклики на полі бою та постійні атаки росії на цивільні цілі та про постійне прагнення врегулювання конфлікту шляхом переговорів

- додав Рютте.

Він також додав, що міністри оборони країн НАТО під час зустрічі підтвердили постійну підтримку України.

Нагадаємо

Марк Рютте повідомив, що під час саміту НАТО в Гаазі будуть вирішуватися питання витрат на оборону союзників у майбутньому, новий план інвестицій щодо оборони. Він наголосив, що важливо мати змогу захищатися не лише сьогодні, але й через три, п'ять, сім років.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Умєров Рустем Енверович
Марк Рютте
Кая Каллас
НАТО
Гаага
Європейський Союз
Україна
Brent Oil
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