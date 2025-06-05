Рютте: міністри оборони країн-членів НАТО погодили надання Україні 25 млрд євро
Київ • УНН
Міністри оборони країн НАТО обговорили підтримку України та виділення 25 мільярдів євро додаткової допомоги у сфері безпеки. Також підтримано пропозиції допомоги, оприлюднені на засіданні "Рамштайн".
Міністри оборони країн Північноатлантичного Альянсу (НАТО) обговорили у Брюсселі подальшу підтримку України. Нашій державі на допомогу у сфері оборони буде надано 25 мільярдів євро, повідомив під час брифінгу генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, повідомляє УНН.
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Міністри обговорили підтримку України. Це означає, що буде надано 25 мільярдів додаткової допомоги у сфері безпеки для України - повідомив Рютте.
Генсек також висловив підтримку пропозиціям допомоги нашій державі, які були оприлюднені вчора на засіданні групи формату "Рамштайн".
Я також вітаю додаткові пропозиції підтримки, які союзники пообіцяли на вчорашньому засіданні Контактної групи з питань оборони України
Він також додав, що під час зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим та очільницею європейської дипломатії Каєю Каллас обговорили ситуацію на полі бою та атаки росії на цивільні об’єкти.
Сьогодні ми зустрілися з міністром Умєровим на Раді НАТО-Україна разом високим представником ЄС Каллас. Міністр Умєров повідомив про виклики на полі бою та постійні атаки росії на цивільні цілі та про постійне прагнення врегулювання конфлікту шляхом переговорів
Він також додав, що міністри оборони країн НАТО під час зустрічі підтвердили постійну підтримку України.
Нагадаємо
Марк Рютте повідомив, що під час саміту НАТО в Гаазі будуть вирішуватися питання витрат на оборону союзників у майбутньому, новий план інвестицій щодо оборони. Він наголосив, що важливо мати змогу захищатися не лише сьогодні, але й через три, п'ять, сім років.