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Рютте: министры обороны стран-членов НАТО согласовали предоставление Украине 25 млрд евро

Киев • УНН

 • 728 просмотра

Министры обороны стран НАТО обсудили поддержку Украины и выделение 25 миллиардов евро дополнительной помощи в сфере безопасности. Также поддержаны предложения помощи, обнародованные на заседании "Рамштайн".

Рютте: министры обороны стран-членов НАТО согласовали предоставление Украине 25 млрд евро

Министры обороны стран Североатлантического Альянса (НАТО) обсудили в Брюсселе дальнейшую поддержку Украины. Нашему государству в помощь в сфере обороны будет предоставлено 25 миллиардов евро, сообщил во время брифинга генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, сообщает УНН.

Детали

Министры обсудили поддержку Украины. Это означает, что будет предоставлено 25 миллиардов дополнительной помощи в сфере безопасности для Украины - сообщил Рютте.

Генсек также выразил поддержку предложениям помощи нашему государству, которые были обнародованы вчера на заседании группы формата "Рамштайн".

Я также приветствую дополнительные предложения поддержки, которые союзники пообещали на вчерашнем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины

 - подчеркнул Рютте.

Он также добавил, что во время встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и главой европейской дипломатии Каей Каллас обсудили ситуацию на поле боя и атаки россии на гражданские объекты.

Сегодня мы встретились с министром Умеровым на Совете НАТО-Украина вместе с высоким представителем ЕС Каллас. Министр Умеров сообщил о вызовах на поле боя и постоянных атаках россии на гражданские цели и о постоянном стремлении к урегулированию конфликта путем переговоров

- добавил Рютте.

Он также добавил, что министры обороны стран НАТО во время встречи подтвердили постоянную поддержку Украины.

Напомним

Марк Рютте сообщил, что во время саммита НАТО в Гааге будут решаться вопросы расходов на оборону союзников в будущем, новый план инвестиций в оборону. Он подчеркнул, что важно иметь возможность защищаться не только сегодня, но и через три, пять, семь лет.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ВойнаполитикаНовости Мира
Рустем Умєров
Марк Рютте
Кайя Каллас
НАТО
Гаага
Европейский Союз
Украина
Brent Oil
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