Рютте: министры обороны стран-членов НАТО согласовали предоставление Украине 25 млрд евро

Министры обороны стран Североатлантического Альянса (НАТО) обсудили в Брюсселе дальнейшую поддержку Украины. Нашему государству в помощь в сфере обороны будет предоставлено 25 миллиардов евро, сообщил во время брифинга генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, сообщает УНН.

Министры обсудили поддержку Украины. Это означает, что будет предоставлено 25 миллиардов дополнительной помощи в сфере безопасности для Украины - сообщил Рютте.

Генсек также выразил поддержку предложениям помощи нашему государству, которые были обнародованы вчера на заседании группы формата "Рамштайн".

Я также приветствую дополнительные предложения поддержки, которые союзники пообещали на вчерашнем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины

Он также добавил, что во время встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и главой европейской дипломатии Каей Каллас обсудили ситуацию на поле боя и атаки россии на гражданские объекты.

Сегодня мы встретились с министром Умеровым на Совете НАТО-Украина вместе с высоким представителем ЕС Каллас. Министр Умеров сообщил о вызовах на поле боя и постоянных атаках россии на гражданские цели и о постоянном стремлении к урегулированию конфликта путем переговоров