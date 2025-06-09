"Военная машина путина ускоряется": Рютте призвал увеличить возможности ПВО НАТО на 400%

В течение следующих лет НАТО должно увеличить инвестиции в развитие собственных оборонных способностей, в частности в противовоздушной и противоракетной защите на 400%. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления на встрече в Chatham House в Лондоне, пишет Sky News, передает УНН.

Дело в том, что нам нужен качественный скачок в нашей коллективной обороне. Фактом является то, что мы должны иметь больше сил и средств для реализации наших оборонных планов в полном объеме. Дело в том, что опасность не исчезнет даже тогда, когда война в Украине закончится. Для того чтобы поддерживать надежное сдерживание и оборону, НАТО нужно увеличить противовоздушную и противоракетную оборону на 400%. Мы видим в Украине, как россия осуществляет террор сверху, поэтому мы укрепим щит, который защищает наше небо - сказал Рютте.

Он также подчеркнул, что войскам НАТО нужны также тысячи новых бронемашин и танков, миллионы артиллерийских снарядов, "и мы должны удвоить наши вспомогательные возможности, такие как логистика, снабжение, транспортировка и медицинское обеспечение".

По его словам, военная машина путина "ускоряется, а не замедляется".

"Что касается боеприпасов, то россия производит за три месяца столько, сколько все НАТО производит за год, а ее оборонно-промышленная база, как ожидается, только в этом году выпустит 1500 танков, 3000 бронемашин и 200 ракет "Искандер". россия может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет. Китай также модернизирует и расширяет свои вооруженные силы с безумной скоростью. Он уже имеет крупнейший в мире военно-морской флот, и ожидается, что к 2030 году эта боевая сила вырастет до 435 кораблей", - добавил Рютте.

Напомним

Ранее Рютте говорил, что россия производит за 3 месяца столько же боеприпасов, сколько весь альянс за год. Он подчеркнул необходимость объяснять последствия бездействия.