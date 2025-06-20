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Китай стал важнейшим поставщиком военной машины россии - Economist

Киев • УНН

 • 854 просмотра

Китай стал ключевым поставщиком военной машины кремля, что отражается в использовании китайских компонентов в "шахедах" и другом вооружении. Это дает агрессору возможность усиливать обстрелы Украины, несмотря на западные санкции и публичные заявления Пекина.

Китай стал важнейшим поставщиком военной машины россии - Economist

Украина сталкивается с усилением беспилотных атак со стороны России и наращивает количество ударных беспилотников в своих "залпах". Анализ конструкций вражеских дронов показал, что Китай стал ключевым поставщиком военной машины Кремля.

Детали

"Шахед" – ударный беспилотник иранской разработки, который сейчас массово производится в России. Ранее был начинен американской микроэлектроникой, которую контрабандой ввозили через Азию для обхода санкций. Однако новейшие модели оснащены китайскими деталями. Те, что используются в этом году, имеют антенны китайского производства. Один экземпляр содержал всего два американских компонента из 15.

Это отражает тенденцию. С начала войны в 2022 году Китай осторожно оказывал военную помощь России. По данным украинской и европейской разведки, он отклонил некоторые российские запросы на помощь и оборудование.

Китай избегал масштабных поставок готовых боеприпасов или летального оружия, которые могли бы спровоцировать американские или европейские санкции. Пекин не хочет международного осуждения, которое возникло бы, если бы на поле боя появилось слишком много его оружия. Но есть признаки того, что Китай подошел к этой черте - и, возможно, перешел ее.

- говорится в аналитической публикации издания.

Западные чиновники сообщили, что Китай оказывает России различные формы поддержки с 2023 года, включая критически важные компоненты вооружения и гражданские беспилотники. Многое из этого публично задокументировано в анализе обломков оружия, через отслеживание поставок в открытых источниках и в случаях американских санкций против китайских компаний. Но, что важно, эти чиновники также указывают на "небольшое количество артиллерийских боеприпасов и военных БПЛА" (дронов).

До сих пор публичных доказательств перехода артиллерийских боеприпасов из рук в руки было мало. В начале 2023 года Китай рассматривал возможность отправки России партии снарядов калибра 122 мм и 152 мм, но нет никаких признаков того, что он сделал это в больших масштабах. Позже в том же году украинские войска обнаружили минометные снаряды китайского производства вблизи Мелитополя, на юге Украины. Непонятно, были ли такие поставки осуществлены непосредственно из Китая, или опосредованно из третьих стран, где китайское стрелковое оружие и боеприпасы являются распространенными.

Ситуация с военными дронами более тревожная. В прошлом году информационное агентство Reuters сообщило, что АО ИЭМЗ "Купол", входящее в состав российской государственной оружейной компании, разработало и провело летные испытания новой модели дрона "Гарпия-3" — по сути, копии иранского "Шахеда" — в Китае с помощью китайских фирм. В октябре Министерство финансов США ввело санкции против двух китайских компаний, одна из которых поставляла двигатель для этого дрона.

В мае 2024 года Грант Шаппс, который тогда был министром обороны Великобритании, рассекретил разведывательные данные о беспилотнике, чтобы разоблачить такое сотрудничество. "Мы точно знали, где он находится"", – говорит он. Некоторые европейские разведчики говорят, что они еще не видели доказательств китайской летальной помощи. Но нет сомнений, что "Гарпия-3" была летальной системой, а не самолетом двойного назначения, говорит сэр Грант.

На практике китайское оружие гораздо менее жизненно важно для России, чем китайские компоненты и инструменты. На недавнем брифинге для небольшой группы журналистов, в частности The Economist, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "китайские представители" присутствовали на производственных объектах в России. Европейский представитель оборонного ведомства подтверждает это, добавляя, что Китай стремится проверить эффективность своих материалов на поле боя.

С начала войны обе стороны широко использовали относительно повседневную продукцию китайского производства, не в последнюю очередь гражданские дроны (которые, среди прочего, помогают выявлять цели). Но в сентябре прошлого года Китай ужесточил экспортные ограничения на дроны и их компоненты. Теоретически новые правила распространяются как на Россию, так и на Украину. На практике они применяются избирательно. Зеленский говорит, что Китай "перекрыл" поставки такого оборудования, как небольшие квадрокоптеры, в Украину, в то же время "оставив кран открытым" для России.

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Китай также активизировал сотрудничество с Россией в других сферах, говорит высокопоставленный украинский чиновник по безопасности, который утверждает, что китайские лидеры могут пытаться противодействовать дипломатическим усилиям Америки, направленным на раскол между РФ и Китаем. Этот чиновник утверждает, что Китай помогал России производить взрывчатку (Китай доминирует на мировом рынке нитроцеллюлозы, ключевого ингредиента) и волоконно-оптические кабели, используемые в заглушающих беспилотниках с проводным наведением, которые становятся все более важными на поле боя.

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В конце мая Олег Иващенко, глава Службы внешней разведки Украины, публично высказался о поставках Китаем инструментальных станков, химикатов, пороха и других материалов, жизненно важных для оборонной промышленности России. Исследовательская группа "Совет экономической безопасности Украины" отмечает, что в 2023-24 годах Китай стал ведущим поставщиком промышленного оборудования в Россию, на который приходилось 80-90% импортируемых станков, многие из которых были западного происхождения.

Что же получает Китай взамен? Для начала, ценные уроки. Западные чиновники говорят, что Россия и Китай "продолжают изучать возможности обмена западными технологиями, захваченными на поле боя в Украине". Китай захочет получить американские высокоточные ракеты, европейские крылатые ракеты и т.д. Также есть признаки сотрудничества в таких областях, как космические технологии, о которых ранее не шла речь.

Ничто из этого не означает, что китайско-российские отношения являются успешными и конструктивными. Часть российской элиты, включая людей из её аппарата безопасности, обеспокоена растущей зависимостью своей страны от Китая, а также китайским шпионажем в России. Несмотря на все разговоры о дружбе, российская служба безопасности ФСБ сажает в тюрьму российских учёных за якобы разглашение секретов Китаю. Многие из этих людей, похоже, не сделали ничего плохого; их аресты отражают глубоко укоренившийся страх и предубеждение в отношении Китая. Но без постоянной помощи этой страны оборонная промышленность России была бы парализована.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в начале этого месяца заявил, что в течение следующих лет НАТО должно увеличить инвестиции в развитие собственных оборонных возможностей, в частности в противовоздушной и противоракетной защите на 400%. Потому что "военная машина Путина ускоряется".

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Лилия Набока

Лилия Набока

ВойнаНовости Мира
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