Лейбористская партия официально победила на всеобщих выборах 2024 года в Великобритании после получения 326 необходимых мест, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Выступая в центре Лондона, следующий британский премьер-министр Кир Стармер сказал, что "изменения начинаются сейчас".

"Я чувствую себя хорошо, я должен быть честным", - сказал он толпе.

Сэр Кир Стармер привел Лейбористскую партию к убедительной победе и заменит Риши Сунака на посту премьер-министра Великобритании, пишет издание.

Сунак заявил, что берет на себя ответственность за историческое поражение Консервативной партии на выборах. Он сказал сторонникам: "Сегодня вечером британский народ вынес вердикт, что отрезвляет, есть чему научиться... и я беру на себя ответственность за потерю".

Имея более 500 из 650 заявленных мест, лейбористы, по прогнозам, сформируют следующее правительство с большинством в 166. Тори настроены на худший результат в своей истории. Они потеряли более 170 мест и, по прогнозам, останутся только с 136 депутатами.

Лидер реформистов Великобритании Найджел Фарадж получил место в парламенте с восьмой попытки в Клактоне, пообещав, что "это лишь первый шаг к тому, что всех вас ошеломит".

В настоящее время его Reform UK имеет четырех членов парламента, включая главу Ричарда Тайса и бывшего тори Ли Андерсона, и заняла второе место во многих частях страны, забрав большое количество голосов у консерваторов.

Ожидается, что Шотландская национальная партия сократит представительство до только восьми депутатов, а лейбористы восстановят доминирование в Шотландии.

На данный момент 18 министров-тори потеряли свои места, в том числе министр обороны страны Грант Шаппс, лидер Палаты общин Пенни Мордаунт и бывший министр сэр Джейкоб-Рис Могг.

Лидер Лейбористской партии Кейр Стармер станет следующим премьер-министром Великобритании - Reuters