Киев • УНН
Лейбористская партия Кира Стармера одержала убедительную победу на всеобщих выборах в Великобритании 2024 года, получив необходимые места для формирования следующего правительства.
Лейбористская партия официально победила на всеобщих выборах 2024 года в Великобритании после получения 326 необходимых мест, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Выступая в центре Лондона, следующий британский премьер-министр Кир Стармер сказал, что "изменения начинаются сейчас".
"Я чувствую себя хорошо, я должен быть честным", - сказал он толпе.
Сэр Кир Стармер привел Лейбористскую партию к убедительной победе и заменит Риши Сунака на посту премьер-министра Великобритании, пишет издание.
Сунак заявил, что берет на себя ответственность за историческое поражение Консервативной партии на выборах. Он сказал сторонникам: "Сегодня вечером британский народ вынес вердикт, что отрезвляет, есть чему научиться... и я беру на себя ответственность за потерю".
Имея более 500 из 650 заявленных мест, лейбористы, по прогнозам, сформируют следующее правительство с большинством в 166. Тори настроены на худший результат в своей истории. Они потеряли более 170 мест и, по прогнозам, останутся только с 136 депутатами.
Лидер реформистов Великобритании Найджел Фарадж получил место в парламенте с восьмой попытки в Клактоне, пообещав, что "это лишь первый шаг к тому, что всех вас ошеломит".
В настоящее время его Reform UK имеет четырех членов парламента, включая главу Ричарда Тайса и бывшего тори Ли Андерсона, и заняла второе место во многих частях страны, забрав большое количество голосов у консерваторов.
Ожидается, что Шотландская национальная партия сократит представительство до только восьми депутатов, а лейбористы восстановят доминирование в Шотландии.
На данный момент 18 министров-тори потеряли свои места, в том числе министр обороны страны Грант Шаппс, лидер Палаты общин Пенни Мордаунт и бывший министр сэр Джейкоб-Рис Могг.
Лидер Лейбористской партии Кейр Стармер станет следующим премьер-министром Великобритании - Reuters5 июля 2024, 00:50 • 27742 просмотра