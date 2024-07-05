Лидер Лейбористской партии Кейр Стармер станет следующим премьер-министром Великобритании - Reuters

Экзит-пол показал, что Лейбористская партия Кейра Стармера получила значительное большинство на парламентских выборах. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Лидер Лейбористской партии Кейр Стармер станет следующим премьер-министром Великобритании. По результатам экзит-пола, его партия получила значительное большинство на парламентских выборах, прогнозируя исторические потери для Консервативной партии под руководством Риши Сунака.

Левоцентристская Лейбористская партия получила 410 из 650 мест в парламенте, что является удивительным успехом по сравнению с пятью годами назад, когда она получила худший результат с 1935 года.

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