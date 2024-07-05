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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Лидер Лейбористской партии Кейр Стармер станет следующим премьер-министром Великобритании - Reuters

Лидер Лейбористской партии Кейр Стармер станет следующим премьер-министром Великобритании - Reuters

Киев  •  УНН

5 июля 2024, 00:50  •  1974 просмотра

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По данным экзит-полов, Лейбористская партия Кейра Стармера получила значительное большинство на парламентских выборах в Великобритании.

Экзит-пол показал, что Лейбористская партия Кейра Стармера получила значительное большинство на парламентских выборах. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Лидер Лейбористской партии Кейр Стармер станет следующим премьер-министром Великобритании. По результатам экзит-пола, его партия получила значительное большинство на парламентских выборах, прогнозируя исторические потери для Консервативной партии под руководством Риши Сунака.

Левоцентристская Лейбористская партия получила 410 из 650 мест в парламенте, что является удивительным успехом по сравнению с пятью годами назад, когда она получила худший результат с 1935 года.

Опросы отдают лейбористам убедительную победу на выборах в Великобритании - FT4 июля 2024, 13:00 • 13245 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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