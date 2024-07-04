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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Опросы отдают лейбористам убедительную победу на выборах в Великобритании - FT

Опросы отдают лейбористам убедительную победу на выборах в Великобритании - FT

Киев  •  УНН

4 июля 2024, 13:00  •  4296 просмотра

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Прогнозируется, что в результате исторической победы Лейбористская партия сэра Кейра Стармера придет к власти с беспрецедентным большинством голосов, а Консервативная партия Риши Сунака столкнется с одним из худших поражений в своей истории.

Британия в четверг пошла на выборы, и сэр Кир Стармер, по прогнозам, придет к власти в результате исторического убедительного преимущества Лейбористской партии, из-за чего Консервативная партия Риши Сунака столкнется с одним из худших поражений в своей истории, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Серия опросов общественного мнения показала, что Стармер был на пути к тому, чтобы получить большинство в британской Палате общин в более 200 голосов, опередив сэра Тони Блэра с большинством в 179 голосов в 1997 году и принеся лейбористам первую победу на всеобщих выборах с 2005 года.

Избирательные участки открылись в 7 утра и закрываются в 22:00 по местному времени (хотя любой, кто еще стоит в очереди, сможет проголосовать), и к этому моменту масштаб ожидаемого поражения Сунака станет понятным, отмечает издание. Опросы показывают, что тори могут получить меньше, чем 156 мест, которые они получили в 1906-м, что является их худшим результатом.

"Сегодня Великобритания может начать новую главу, - сказал Стармер, когда страна готовилась к голосованию. - Новая эра надежды и возможностей после 14 лет хаоса и упадка".

Еще до того, как были подсчитаны голоса, близкий соратник Сунака Мел Страйд заявил, что на выборах "вероятно, будет зафиксировано самое большое подавляющее большинство лейбористов, которое когда-либо видела эта страна".

Стармер отмечал ранее, что сказал своей команде не успокаиваться относительно победы, но добавил, что лейбористы провели "большую подготовку к работе правительства".

"Итак, хотя мы и не забегали вперед, на самом деле мы усердно готовились, исходя из того, что необходимо сразу начать дело с первого дня, что мы и собираемся сделать", - сказал он.

Премьер-министр Сунак предупредил об опасности предоставления Лейбористской партии "сверхбольшинства" в последней попытке убедить избирателей придерживаться поддержки тори и гарантировать, что его партия сможет по крайней мере обеспечить эффективную оппозицию.

"Настроение отчаяния, нависшее над предвыборной кампанией консерваторов - шестинедельным каталогом ошибок и убытков, нанесенных самим себе - усилилось накануне выборов, когда Sun Руперта Мердока поддержала Стармера", - пишет издание. "Тори устали", - заявила таблоидная газета.

Ситуация, как указано, усугублялась серией мега-опросов MRP, которые предполагали, что партия лейбористов победит с беспрецедентным отрывом.

Опрос YouGov в среду был типичным: согласно прогнозам, лейбористы получат 431 место по сравнению с консерваторами, которые получают всего 102 места, а либерал-демократы получат рекордные 72 места, превзойдя результат в 62 места, которые партия получила в 2005 году.

Опрос дал партии Reform UK Найджела Фараджа лишь три места, но популистская партия отбирает поддержку консерваторов по всей стране, способствуя победе лейбористов, указывает издание. По прогнозам, Шотландская национальная партия занимает второе место в Шотландии с 18 местами после лейбористов.

По сценарию YouGov, будут "свергнуты" крупные фигуры среди консерваторов, в том числе канцлер Джереми Хант, министр обороны Грант Шаппс и лидер Палаты общин Пенни Мордаунт.

Лиз Трасс, бывший премьер-министр от Консервативной партии, ведет напряженную борьбу с лейбористами за место в Норфолке, хотя опросы показывают, что сам Сунак еще должен удержать свой избирательный округ в Ричмонде в Йоркшире.

По последним внутренним прогнозам консерваторов, партия уверенно сохранит около 80 мест, а еще 60 округов рассматриваются как "в игре", по словам высокопоставленного инсайдера среди тори.

Это предполагает, что даже при оптимистическом сценарии консерваторы могут вернуть лишь около 140 депутатов по сравнению с 365 на предыдущих выборах.

"Некоторые консерваторы уже обсуждают борьбу за контроль над партией на фоне поражения, а бывший министр внутренних дел Суэлла Браверман призывает к "фараджистскому" подходу", - пишет издание.

Однако Борис Джонсон, бывший премьер-министр от Консервативной партии, который с опозданием вступил в предвыборную борьбу, как сообщается, предостерег от любого сближения с Фараджем, которого он называл "любимым попугаем путина".

При этом издание указывает, что "многие округа находятся на острие ножа, результат далеко не однозначен, и консерваторы все же могут достичь большего, чем предполагают опросы". Лейбористская партия, как указано, стабильно показывает 20-процентное лидерство.

Итоговый опрос MRP, проведенный Focaldata, дал Лейбористской партии большинство в 238 мест, а опрос More in Common дал партии Стармера преимущество в 210 мест. Опрос JLP дал Лейбористской партии большинство в 234 места.

Если опросы окажутся правдивыми, победа Стармера будет подтверждена рано утром в пятницу, а передача власти от консерваторов к лейбористам состоится позже, указывает издание.

Премьер-министр Британии Риши Сунак назначил досрочные парламентские выборы на 4 июля22 мая 2024, 16:35 • 32565 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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