Премьер-министр Британии Риши Сунак назначил досрочные парламентские выборы на 4 июля

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Лондон стремится провести досрочные парламентские выборы 4 июля. об этом он рассказал во время пресс-конференции на Даунинг-стрит пишет Sky News, передает УНН.

Детали

Сунак рассказал, что сегодня разговаривал с королем и тот разрешил распустить парламент, поэтому выборы состоятся в четверг 4 июля.

Сейчас настал момент для Британии выбрать свое будущее. Решить, хотим ли мы развивать прогресс, которого мы достигли, или рискуем вернуться к началу без плана и уверенности - заявил британский премьер.

По его словам, выборы состоятся в то время, когда мир становится более опасным, чем был после окончания холодной войны.

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Ключевым "риском" он называет войну в Украине, а также "силы исламистского экстремизма" на Ближнем Востоке, которые угрожают глобальной безопасности.

Напомним

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