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Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак призначив дострокові парламентські вибори на 4 липня

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак призначив дострокові парламентські вибори на 4 липня

Київ • УНН

 • 32975 перегляди

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак оголосив про дострокові парламентські вибори у Великобританії, які відбудуться 4 липня, посилаючись на необхідність вибору країною свого майбутнього на тлі глобальних викликів, таких як війна в Україні та загрози екстремізму.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив, що Лондон прагне провести дострокові парламентські вибори 4 липня. про це він розповів під час пресконференції на Даунінг-стріт пише Sky News, передає УНН.

Деталі

Сунак розповів, що сьогодні мав розмову з королем і той дозволив розпустити парламент, тож вибори відбудуться у четвер 4 липня.

Зараз настав момент для Британії вибрати своє майбутнє. Вирішити, чи хочемо ми розвивати прогрес, якого ми досягли, чи ризикуємо повернутися до початку без плану та впевненості

- заявив британський прем'єр. 

За його словами, вибори відбудуться в той час, коли світ стає більш небезпечним, ніж був після закінчення холодної війни. 

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Ключовим "ризиком" він називає війну в Україні, а також "сили ісламістського екстремізму" на Близькому Сході, які загрожують глобальній безпеці.

Нагадаємо

Україна та Велика Британія запускають 13 інноваційних проєктів у сфері зеленої енергетики в рамках програми InnovateUkraine, при цьому Велика Британія надає 16 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки енергетичної незалежності Україн

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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