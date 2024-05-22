Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак призначив дострокові парламентські вибори на 4 липня
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак оголосив про дострокові парламентські вибори у Великобританії, які відбудуться 4 липня, посилаючись на необхідність вибору країною свого майбутнього на тлі глобальних викликів, таких як війна в Україні та загрози екстремізму.
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив, що Лондон прагне провести дострокові парламентські вибори 4 липня. про це він розповів під час пресконференції на Даунінг-стріт пише Sky News, передає УНН.
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Сунак розповів, що сьогодні мав розмову з королем і той дозволив розпустити парламент, тож вибори відбудуться у четвер 4 липня.
Зараз настав момент для Британії вибрати своє майбутнє. Вирішити, чи хочемо ми розвивати прогрес, якого ми досягли, чи ризикуємо повернутися до початку без плану та впевненості
За його словами, вибори відбудуться в той час, коли світ стає більш небезпечним, ніж був після закінчення холодної війни.
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Ключовим "ризиком" він називає війну в Україні, а також "сили ісламістського екстремізму" на Близькому Сході, які загрожують глобальній безпеці.
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