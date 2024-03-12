ЕС обдумает меры против Ирана из-за возможной передачи ракет россии - Reuters

Лидеры Европейского Союза готовы ответить новыми и значительными мерами против Ирана на фоне сообщений о том, что Тегеран может передать россии баллистические ракеты для использования против Украины, со ссылкой на проект выводов саммита, который состоится на следующей неделе, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Европейский совет призывает третьи стороны немедленно прекратить оказывать материальную поддержку агрессивной войне россии против Украины", - говорится в проекте текста.

Как указано, шесть источников сообщили Reuters, что "Иран предоставил россии большое количество мощных баллистических ракет класса "земля-земля", что углубляет военное сотрудничество между двумя странами, которые находятся под санкциями США".

"Сообщения о том, что Иран может передать россии баллистические ракеты и связанные с ними технологии для использования против Украины, вызывают большую обеспокоенность", - сказано в проекте выводов саммита 21-22 марта.

"Европейский Союз готов ответить быстро и в координации с международными партнерами, включая новые и значительные меры против Ирана", - говорится в проекте выводов.

В выводах, как сообщается, также говорится, что лидеры будут призывать Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля и Еврокомиссию подготовить дальнейшие санкции против беларуси, Северной Кореи и Ирана.

Франция, Германия и Великобритания в сентябре прошлого года сохранили санкции против Ирана, связанные с баллистическими ракетами и ядерным распространением, срок действия которых должен был истечь в октябре в соответствии с иранской ядерной сделкой 2015 года.

Официальные лица тогда заявили, что решение было принято во многом из-за использования россией иранских беспилотников против Украины и возможности передачи Ираном баллистических ракет россии.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил в интервью журналу House Magazine ранее в этом месяце, что Лондон располагает информацией о предоставлении Ираном баллистических ракет россии.

"Да. Я не могу вдаваться в подробности, - сказал Шаппс. - Независимо от того, это баллистические ракеты или беспилотные летательные аппараты Shahed, которые они поставляли россии, мы видели, что если в мире идет борьба, то часто Иран ее подстрекает или, в этом случае, помогает обеспечивать пищевую цепочку".

Дополнительно

В Киевском научно-исследовательском институте ранее сообщали, что враг начал использовать ударные беспилотные летательные аппараты типа "Shaheed 136", части и обломки которых имеют маркировку серии "Ы" - переходная версия оружия, которая, вероятно, собрана уже на территории россии. В них также были обнаружены компоненты иностранного производства. А на внутренней части корпуса БПЛА россияне начали оставлять подписи.

"К сожалению, традиционно идентифицированы компоненты не российского производства, а именно: США, Канады и Японии.

"Инновацией" россиян стали подписи на элементах "Shaheed 136". В буквальном смысле можем считать, что это своеобразный отчет ответственного лица за подготовку сборки определенной части дрона. "Упаковщики" оставляют свои "автографы" на внутренней части корпуса беспилотника. Искренне надеемся, что такая "современная" технология в конце концов поможет быстрее идентифицировать и привлечь российских преступников к ответственности", - рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин.