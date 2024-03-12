ЕС обдумает меры против Ирана из-за возможной передачи ракет россии - Reuters

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С 13 марта в столице возобновит работу вестибюль станции метро "Крещатик", выходящий к ул. Институтской
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В российском белгороде дрон атаковал здание администрации
Беспилотник атаковал административное здание в белгороде, россия, вызвав ранения людей и повреждения здания.
Вражеский удар рф по Селидовому в Донецкой области: повреждено около полусотни домов
В Донецкой области в результате российского ракетного обстрела Селидово было повреждено по меньшей мере 59 гражданских объектов, в том числе 48 жилых домов, а также ранены две женщины.
Максимально ограничить перемещение и поездки: в Одессе объявили штормовое предупреждение
Из-за штормового предупреждения и сильного восточного ветра власти Одессы объявили желтый уровень опасности, призывая жителей и гостей города ограничить передвижение и поездки, особенно для пожилых людей, детей и беременных женщин.
Одна из самых высоких долей переработки и выручки: МХП - в тройке самых эффективных агрохолдингов Украины
МХП - в тройке самых эффективных агрохолдингов Украины.
россияне нанесли авиаудар по Сумской области: ранены три человека, среди которых дети
Двое детей в возрасте 6 и 10 лет и один взрослый были ранены, когда российские войска сбросили управляемые авиабомбы на жилой район в Великописаревской общине Сумской области, повредив пять домов и гараж.
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
Налоговики, как термиты, прогрызают дыры в украинской экономике, бизнесе и карманах простых украинцев, считает предприниматель и волонтер Яна Матвийчук.
Разоблачены новые схемы для уклонистов: среди фигурантов трое должностных лиц медучреждений и адвокат
Служба безопасности заблокировала новые схемы уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста, задержав трех должностных лиц медицинских учреждений, адвоката и других фигурантов, причастных к продаже поддельных документов и справок. Стоимость подделки составляла до 16 тыс. долларов.