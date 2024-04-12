Великобритания рассматривает возможность передать Украине прототип лазерного оружия DragonFire

Великобритания планирует добавить лазерные DragonFire в свой арсенал до 2027 года, но работает над тем, чтобы увидеть, сможет ли она отправить прототипы в Украину раньше. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, сообщает The Daily Telegraph, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что министр обороны Великобритании Грант Шаппс проверил лабораторию лазерного вооружения DragonFire. По его словам, задержки с внедрением новых оружейных технологий - это "самая большая трата денег на оборону".

Что я хочу сделать, так это ускорить процесс, который обычно очень длительный, возможно, до 10 лет, до гораздо более короткого периода времени и развернуть его потенциально на кораблях и потенциально на суше, - заявил он.

Шаппс отметил, что Великобритания планирует добавить DragonFire в свой арсенал до 2027 года, но рассматривает возможность отправить прототипы в Украину раньше, даже если они не будут доработаны на 100 процентов.

Скажем так, он не обязательно должен быть на 100 процентов идеальным, чтобы украинцы, возможно, получили его. Сейчас это по-прежнему дата 2027 года, но, конечно, я посмотрю, что мы можем сделать, чтобы ускорить ее, - сказал он.

Справочно

Оружие работает с помощью фокусировки 37 каналов лазерных лучей мощностью 1,5 кВт, расположенных в форме шестиугольника, и сочетания их с зеркалами для слияния и усиления мощности. Это физическое явление, известное как конструктивная интерференция.

Тим Кендалл, старший лазерный физик DSTL, который помогал создавать DragonFire, сказал, что это создает "идеальный лазерный луч", который можно выпустить через телескопическую линзу.

Оружие невидимо и бесшумно, поскольку длина волны света составляет около одного микрона, что не видно человеческим глазом и близко к инфракрасному спектру света.

Испытания оружия, изготовленного с почти полностью специально разработанной системой наведения и готовыми лазерными деталями, уничтожили беспилотники и вызвали взрывы минометов менее чем за пять секунд.

DragonFire работает со скоростью света, но его радиус действия все еще засекречен. Он мгновенно превращает поверхность металла в плазму с температурой 3000C и может прожечь листовой металл, фюзеляж и оружие за считанные секунды.

Напомним

Министерство обороны Великобритании успешно испытало систему лазерного оружия направленного действия DragonFire против воздушных целей. Дальность действия системы засекречена, но она может поражать любую видимую цель и работает с точностью, эквивалентной попаданию монеты номиналом 1 фунт стерлингов с расстояния 1000 метров.

Raytheon создает прототип оружия направленной энергии для армии США