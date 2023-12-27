Raytheon создает прототип оружия направленной энергии для армии США
Киев • УНН
Raytheon разрабатывает оружие направленной энергии для американских военных для вывода из строя электроники, прототипы которого ожидаются в 2024 и 2026 годах по контракту стоимостью 31,3 миллиона долларов.
Военно-воздушные и военно-морские силы США обратились к компании Raytheon с просьбой спроектировать, построить и испытать системы, которые будут "поджигать" электронные компоненты противника с помощью энергетических взрывов. Об этом сообщает Defense News, пишет УНН.
Детали
Компания планирует поставить прототипы для программы передовой электромагнитной электромагнитной нейтрализации и поражения направленной энергией, или DEFEND, в 2024 и 2026 финансовых годах, говорится в материале. Стоимость трехлетнего контракта оценивается в 31,3 млн долларов.
Отмечается, что фактически системы будут "поджигать" электронные компоненты врага с помощью энергетических взрывов. Как отмечает компания, прототипы будут прочными и транспортабельными, чтобы использовать на передовой против "воздушных угроз".
Новые версии мощных микроволновых систем Raytheon - это экономически эффективные и надежные решения, которые работают со скоростью света, что позволяет нашим бойцам защищаться от более быстрых и маневренных угроз,
Дополнение
Компания Raytheon ранее разрабатывала системы CHIMERA это контрэлектронная высокомощная микроволновая система защиты воздушных баз увеличенного радиуса действия. Как отмечается, прототип оружия направленной энергии будет основываться на на этой разработке.
Напомним
22 декабря президент Байден подписал оборонный бюджет США на 2024 год в размере $886,3 млрд, включая $800 млн на помощь Украине.
Raytheon создает прототип оружия направленной энергии для армии США
Raytheon разрабатывает оружие направленной энергии для американских военных для вывода из строя электроники, прототипы которого ожидаются в 2024 и 2026 годах по контракту стоимостью 31,3 миллиона долларов.
В Бердянске оккупанты не отдают родителям тела убитых подростков - Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова
Оккупанты вероятно скрывают убийства двух украинских подростков в Бердянске, поэтому не возвращают их тела родителям.
В МАГАТЭ заявили, что Иран нарастил производство обогащенного урана: Тегеран опровергает
Иран опроверг отчет МАГАТЭ об обогащении урана.
Мы истощили наш внутренний потенциал по финансированию военных нужд - Марченко
Министерство финансов предложило Министерству обороны и Генеральному штабу предоставить предложения по покрытию расходов на дополнительную мобилизацию.
После удара ВСУ по "Новочеркасску": российские силовики ищут партизан в Феодосии
Российские силовики проводят рейды в Феодосии в поисках лиц, помогавших в атаке на десантный корабль "Новочеркасск". Путин приказал наказать сотрудников противовоздушной обороны Крыма.
рф созвала неформальное заседание Совбеза ООН, чтобы озвучить "свежие идеи" по войне в Украине - ГУР
россия созвала неформальное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы продвинуть свои традиционные нарративы.
Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
Эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка.
Среди погибших на "Новочеркасске" есть срочники - росСМИ
После удара по российскому кораблю "Новочеркасск" 33 человека пропали без вести, 19 были ранены.
кремль присылает украинцам за рубежом провокационные сообщения - ГУР
российские спецслужбы начали информационную атаку на украинцев за рубежом с целью запугать и деморализовать их, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
В Германии рекордно высокий уровень экспорта оружия: треть идет в Украину
Экспорт вооружений из Германии в 2023 году установил новый рекорд - 11,71 миллиарда евро, со значительной помощью Украине и продажами странам ЕС, НАТО и союзникам по Альянсу.