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Raytheon создает прототип оружия направленной энергии для армии США

Киев  •  УНН

27 декабрь 2023, 14:07  •  9628 просмотра

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Raytheon разрабатывает оружие направленной энергии для американских военных для вывода из строя электроники, прототипы которого ожидаются в 2024 и 2026 годах по контракту стоимостью 31,3 миллиона долларов.

Военно-воздушные и военно-морские силы США обратились к компании Raytheon с просьбой спроектировать, построить и испытать системы, которые будут "поджигать" электронные компоненты противника с помощью энергетических взрывов. Об этом сообщает Defense News, пишет УНН.

Детали

Компания планирует поставить прототипы для программы передовой электромагнитной электромагнитной нейтрализации и поражения направленной энергией, или DEFEND, в 2024 и 2026 финансовых годах, говорится в материале. Стоимость трехлетнего контракта оценивается в 31,3 млн долларов.

Отмечается, что фактически системы будут "поджигать" электронные компоненты врага с помощью энергетических взрывов. Как отмечает компания, прототипы будут прочными и транспортабельными, чтобы использовать на передовой против "воздушных угроз".

Новые версии мощных микроволновых систем Raytheon - это экономически эффективные и надежные решения, которые работают со скоростью света, что позволяет нашим бойцам защищаться от более быстрых и маневренных угроз,

- говорится в сообщении.

Дополнение

Компания Raytheon ранее разрабатывала системы CHIMERA это контрэлектронная высокомощная микроволновая система защиты воздушных баз увеличенного радиуса действия. Как отмечается, прототип оружия направленной энергии будет основываться на на этой разработке.

Напомним

22 декабря президент Байден подписал оборонный бюджет США на 2024 год в размере $886,3 млрд, включая $800 млн на помощь Украине.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
Raytheon створює прототип зброї спрямованої енергії для армії США
Raytheon creates a prototype directed energy weapon for the US Army
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Raytheon создает прототип оружия направленной энергии для армии США

Raytheon разрабатывает оружие направленной энергии для американских военных для вывода из строя электроники, прототипы которого ожидаются в 2024 и 2026 годах по контракту стоимостью 31,3 миллиона долларов.

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