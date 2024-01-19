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Британія вперше випробувала лазерну зброю: може вражати будь-яку видиму ціль

Британія вперше випробувала лазерну зброю: може вражати будь-яку видиму ціль

Київ • УНН

 • 26550 перегляди

Міністерство оборони Великої Британії успішно випробувало систему лазерної зброї спрямованої дії DragonFire проти повітряних цілей. Дальність дії системи засекречена, але вона може вражати будь-яку видиму ціль і працює з точністю, еквівалентною влученню монети номіналом 1 фунт стерлінгів з відстані 1000 метрів.

Міністерство оборони Великої Британії заявило про перше успішне випробування лазерної зброї проти повітряних цілей. Про це повідомляє пресслужба відомства, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що система лазерної зброї спрямованої енергії (LDEW) DragonFire вперше здійснила потужний постріл з лазерної зброї по повітряних цілях на полігоні у Шотландії.

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У міністерстві зауважили, що дальність дії зброї DragonFire засекречено, але це "зброя прямої видимості й може уражати будь-яку видиму ціль".

Зброя зі спрямованою лазерною енергією може вражати цілі зі швидкістю світла і використовувати інтенсивний промінь світла для того, щоб прорізати ціль, що призводить до руйнування конструкції або до більш вражаючих результатів, якщо боєголовка потрапляє в ціль. Постріл протягом 10 секунд за вартістю еквівалентний використанню звичайного обігрівача протягом години. Тому він має потенціал стати довгостроковою дешевою альтернативою певним завданням, які нині виконують ракети. Вартість експлуатації лазера зазвичай не перевищує 10 фунтів стерлінгів за постріл,

- йдеться в повідомленні.

Лазерна зброя працює з точністю, еквівалентною влученню в монету номіналом 1 фунт стерлінгів з відстані 1000 м.

Raytheon створює прототип зброї спрямованої енергії для армії США27.12.23, 16:07 • 22042 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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