Британия впервые испытала лазерное оружие: может поражать любую видимую цель

Министерство обороны Великобритании заявило о первом успешном испытании лазерного оружия против воздушных целей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что система лазерного оружия направленной энергии (LDEW) DragonFire впервые осуществила мощный выстрел из лазерного оружия по воздушным целям на полигоне в Шотландии.

В министерстве отметили, что дальность действия оружия DragonFire засекречена, но это "оружие прямой видимости и может поражать любую видимую цель".

Оружие с направленной лазерной энергией может поражать цели со скоростью света и использовать интенсивный луч света для того, чтобы прорезать цель, что приводит к разрушению конструкции или к более впечатляющим результатам, если боеголовка попадает в цель. Выстрел в течение 10 секунд по стоимости эквивалентен использованию обычного обогревателя в течение часа. Поэтому он имеет потенциал стать долгосрочной дешевой альтернативой определенным задачам, которые сейчас выполняют ракеты. Стоимость эксплуатации лазера обычно не превышает 10 фунтов стерлингов за выстрел, - говорится в сообщении.

Лазерное оружие работает с точностью, эквивалентной попаданию в монету номиналом 1 фунт стерлингов с расстояния 1000 м.

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