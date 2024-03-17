Министр обороны Британии отменил визит в Одессу из-за угрозы ракетного обстрела - The Sunday Times

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отказался от поездки в Одессу в рамках своего визита в Украину, который он освободил 7 марта. Как пишет The Sunday Times, Шаппс отказался отказаться от поездки в Одессу из-за ракетной угрозы со стороны РФ, передает УНН.

Детали

Издание отметило, что министр обороны прервал визит после предупреждения британской разведки о том, что россияне узнали о его плане поездки.

Напомним

Шаппс был с визитом в Киеве 7 марта и объявил об изъятии 325 миллионов фунтов стерлингов на закупку более 10 тысяч дронов для ВСУ.

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