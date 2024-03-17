Министр обороны Британии отменил визит в Одессу из-за угрозы ракетного обстрела - The Sunday Times

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  138224 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  154217 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  155853 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  149122 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  114479 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  127943 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  120836 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  129132 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141737 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128665 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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15 марта 2024, 12:36  •  185887 просмотра
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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

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Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

12 марта 2024, 09:24  •  313621 просмотра
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12 марта 2024, 06:25  •  333081 просмотра

Министр обороны Британии отменил визит в Одессу из-за угрозы ракетного обстрела - The Sunday Times

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отменил свой запланированный визит в Одессу, Украина, из-за угрозы российской ракетной атаки после того, как британская разведка предупредила о том, что россияне узнали о плане его поездки.

Война •   •  12458 просмотра
Министр обороны Британии отменил визит в Одессу из-за угрозы ракетного обстрела - The Sunday Times

На Харьковщине россияне из артиллерии и минометов обстреляли 15 городов и поселков

В Харьковской области около 15 населенных пунктов подверглись российским артиллерийским и минометным обстрелам, а в селе Липцы в результате авиаударов повреждены учебное заведение и частный дом.

Война •   •  14105 просмотра
На Харьковщине россияне из артиллерии и минометов обстреляли 15 городов и поселков

Ранены четыре человека: оккупанты атаковали 14 населенных пунктов Херсонщины

Четыре человека были ранены, когда российские войска обстреляли 14 населенных пунктов в Херсонской области, повредив здания и инфраструктуру.

Война •   •  15137 просмотра
Ранены четыре человека: оккупанты атаковали 14 населенных пунктов Херсонщины

На Сумщине прогремели взрывы во время воздушной тревоги

В Ахтырке Сумской области во время воздушной тревоги произошли взрывы, повлекшие отключение электроэнергии в городе.

Война •   •  15011 просмотра
На Сумщине прогремели взрывы во время воздушной тревоги

На Запорожье зафиксировали 415 вражеских ударов за сутки

В Запорожье за сутки зафиксировано 415 обстрелов, причем российские войска обстреляли 10 населенных пунктов, включая авиаудары, обстрелы из РСЗО, беспилотников и артиллерийские удары по жилым кварталам и объектам инфраструктуры.

Война •   •  17297 просмотра
На Запорожье зафиксировали 415 вражеских ударов за сутки

На Днепропетровщине ночью приземлили ударный дрон - ОВА

На Днепропетровщине бойцы оперативно-тактической группировки "Восток" во время ночного налета сбили вражеский беспилотник, который благополучно приземлился в Днепровском районе.

Война •   •  18388 просмотра
На Днепропетровщине ночью приземлили ударный дрон - ОВА

Пентагон: США находятся в контакте с Нигером относительно разрыва военного соглашения

США ведут переговоры с Нигером о расторжении военного соглашения, которое позволяло американским войскам оставаться в стране, в связи с беспокойством относительно недавнего военного переворота в Нигере.

Война •   •  22901 просмотра
Пентагон: США находятся в контакте с Нигером относительно разрыва военного соглашения

На фронте произошло 58 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 58 боевых столкновений, украинские военные отбили многочисленные атаки противника на разных направлениях, в частности на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Ореховском.

Война •   •  19570 просмотра
На фронте произошло 58 боевых столкновений - Генштаб

Ночью Силы обороны Украины уничтожили 14 из 16 вражеских БпЛА

В течение ночи в Одесской области Вооруженные силы Украины сбили 14 из 16 вражеских беспилотников.

Война •   •  20814 просмотра
Ночью Силы обороны Украины уничтожили 14 из 16 вражеских БпЛА

Еще плюс 1160 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 430 740 человек личного состава и 6790 танков.

Война •   •  20172 просмотра
Еще плюс 1160 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага