В Минобороны Британии отреагировали на поражение двух кораблей рф

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отреагировал на поражение двух больших десантных кораблей россии во временно оккупированном Севастополе, заявив, что рф вынуждена ограничивать свой флот портом - и даже там тонут корабли путина, передает УНН.

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Продолжающаяся незаконная оккупация Украины путиным наносит огромный ущерб Черноморскому флоту России, который сейчас функционально неактивен. россия плавала по Черному морю с 1783 года, но теперь вынуждена ограничивать свой флот портом. И даже там тонут корабли путина - написал Шаппс в Х.

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Украинские военные успешно поразили большие десантные корабли рф "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры чф рф во временно оккупированном Севастополе.