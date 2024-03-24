В Минобороны Британии отреагировали на поражение двух кораблей рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
  •  23282 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
  •  106780 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
  •  115653 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  195398 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  177798 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  175166 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172021 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140246 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  316896 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  127327 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

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18 марта 2024, 18:47  •  423666 просмотра

В Минобороны Британии отреагировали на поражение двух кораблей рф

Черноморский флот россии несет огромные потери из-за успешных ударов Украины, которая топит путинские корабли даже в оккупированном порту Севастополя.

Война •   •  8774 просмотра
В Минобороны Британии отреагировали на поражение двух кораблей рф

В Кривом Роге ввели экстренные отключения света

Из-за российских обстрелов в Кривом Роге Днепропетровской области вводят аварийные отключения электроэнергии, объекты критической инфраструктуры переходят на генераторы, а для горожан открыто 213 "Точек несокрушимости".

Общество •   •  10360 просмотра
В Кривом Роге ввели экстренные отключения света

Бетонные пирамиды и системы траншей: в Одесской области строят ловушки для врага

В Одесской области строятся современные фортификационные сооружения, включая окопы, блиндажи, укрытия для личного состава и техники в соответствии с военными стандартами планирования и инженерными стандартами, а также более 5000 бетонных пирамид, установленных в качестве ловушек для автомобилей.

Война •   •  12520 просмотра
Бетонные пирамиды и системы траншей: в Одесской области строят ловушки для врага

Оккупанты обстреляли поселок на Сумщине: повредили объект энергетической инфраструктуры

российские обстрелы повредили энергетическую инфраструктуру, жилые дома и хозяйственные постройки в селе Победа Сумской области, временно прекратив электро-, газо- и водоснабжение.

Война •   •  13016 просмотра
Оккупанты обстреляли поселок на Сумщине: повредили объект энергетической инфраструктуры

В Ереване вооруженные люди пытались попасть в отделение полиции: есть раненые

Трое мужчин пытались ворваться в здание полиции в Ереване, взорвав гранату. Двое нападавших были задержаны, а с третьим несколько часов проводили переговоры, после чего задержали силами спецназа.

Новости Мира •   •  11635 просмотра
В Ереване вооруженные люди пытались попасть в отделение полиции: есть раненые

На Львовщине потушили пожар на объекте критической инфраструктуры, который атаковала рф

Спасатели потушили пожар на объекте критической инфраструктуры во Львовской области, который ночью и утром был атакован российскими войсками.

Общество •   •  14986 просмотра
На Львовщине потушили пожар на объекте критической инфраструктуры, который атаковала рф

В Италии призвали россию не использовать теракт в подмосковье для эскалации войны против Украины

Италия призывает россию не использовать теракт в Москве для эскалации войны против Украины и призывает к спокойствию и избежанию эскалации.

Война •   •  17494 просмотра
В Италии призвали россию не использовать теракт в подмосковье для эскалации войны против Украины

Утечка нефтепродуктов в Днепр из-за атаки на Днепровскую ГЭС: качество воды улучшается

После утечки нефти, вызванной российским нападением на Днепровскую ГЭС, качество воды в Днепре постепенно улучшается, хотя в некоторых районах все еще наблюдается повышенный уровень нефтепродуктов.

Общество •   •  16284 просмотра
Утечка нефтепродуктов в Днепр из-за атаки на Днепровскую ГЭС: качество воды улучшается

Отношение украинцев к ТЦК и мобилизации может помочь россии нанести поражение Украине - Павлюк

Командующий Сухопутных войск Украины Александр Павлюк раскритиковал восприятие в обществе ТЦК, заявив, заявив что сотрудники территориальных центров комплектования - это преимущественно военнослужащие, которые воевали на фронте, но были признаны непригодными к дальнейшей службе.

Общество •   •  19034 просмотра
Отношение украинцев к ТЦК и мобилизации может помочь россии нанести поражение Украине - Павлюк

Повреждение рф объектов "Нафтогаза" на западе: атака не повлияет на поставки голубого топлива

российская атака повредила наземную инфраструктуру украинских подземных хранилищ газа, но не повлияла на поставки газа потребителям благодаря наличию достаточных резервных мощностей.

Война •   •  20566 просмотра
Повреждение рф объектов "Нафтогаза" на западе: атака не повлияет на поставки голубого топлива