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Шаппс призвал Европу продлить беспошлинную торговлю с Украиной, чтобы защитить ее от вторжения рф
Британия призывает Европу продлить беспошлинный и неквотированный импорт из Украины на большинство товаров, чтобы защитить Украину от российского вторжения.
В популярной игре Fortnite появилась карта майдана Независимости: вырученные на ней средства пойдут на восстановление Николаевщины
Fortnite выпустила карту, воссоздающую киевский Майдан Независимости, а средства от времени, проведенного игроками на карте, пойдут на восстановление амбулатории в Николаевской области.
Евлаш рассказал чем украинская ПВО может сбивать "Цирконы" рф
Украина имеет системы противовоздушной обороны, такие как SAMP/T и Patriot, которые могут сбивать российские гиперзвуковые ракеты "Циркон", но нуждается в большем количестве таких систем для защиты критически важной инфраструктуры вдоль большой линии фронта, по словам представителя Воздушных сил Украины.
Вражеский дрон ударил по жилому дому в поселке на Херсонщине: погибла пожилая женщина
61-летняя женщина погибла, когда российские войска попали беспилотником-камикадзе в жилой дом в селе Михайловка Херсонской области.
Турция декларирует борьбу с ИГИЛ на фоне информации о посещении Стамбула московскими террористами
Турция задержала 147 человек в рамках операций против ИГИЛ, в то время как появились сообщения о том, что двое подозреваемых в совершении теракта в москве посетили Стамбул до этого инцидента.
Минобороны: "Агентство оборонных закупок" приобретет 4 тыс БПЛА через Prozorro
Министерство обороны объявило о закупке 3 000 DJI Mavic 3E и 1 000 DJI Mavic 3 Thermal БПЛА через систему Prozorro, что является частью более масштабной закупки 20 000 беспилотников для Вооруженных Сил Украины.
В Украине в ближайшее время теплая погода, но с кратковременным похолоданием - синоптик
В Украине ожидается теплая погода с температурой до +22°C, за исключением кратковременного похолодания 3-4 апреля.
Депортированных в россию украинцев заставляют получать российские паспорт - Центр нацсопротивления
Россияне проводят политику принудительной паспортизации украинцев на временно оккупированной территории и в россии, угрожая выселением из пунктов временного размещения, если они откажутся принимать российские паспорта.
В россии снова была атакована новочеркасская ГРЭС - росСМИ
Две баллистические ракеты якобы были сбиты вблизи новочеркасской ГРЭС в ростовской области россии, а обломки были найдены в 500 метрах от станции.
Протесты бельгийских аграриев привели к жестоким столкновениям: полиция применяла водометы, фермеры бросались навозом
Протесты бельгийских фермеров в Брюсселе переросли в беспорядки: полиция применила водометы и слезоточивый газ против демонстрантов, которые бросали навоз, яйца и фейерверки, в результате чего пострадали два офицера полиции и пожарный.