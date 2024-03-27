Шаппс призвал Европу продлить беспошлинную торговлю с Украиной, чтобы защитить ее от вторжения рф

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс призвал Европу последовать примеру его страны и продолжить беспошлинный и безквотный импорт из Украины, чтобы защитить ее от российского вторжения. Об этом он написал в соцсети X, передает УНН.

Великобритания поступила правильно, продлив беспошлинный и бесквотный импорт из Украины для большинства товаров еще на 5 лет. Великобритания призывает Европу последовать этому примеру, чтобы защитить свободу и демократию от вторжения диктатора путина в суверенную Украину - написал Шаппс.

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В феврале Великобритания заявила, что продолжит беспошлинную торговлю с Украиной в отношении почти всех товаров до 2029 года, предоставив Киеву и в дальнейшем благоприятные торговые условия после российского вторжения.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский в интервью для Financial Times заявил, что действия Франции и Польши, которые пытаются ограничить украинский импорт агропродукции могут затянуть войну.