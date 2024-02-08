Велика Британія продовжує безмитну торгівлю з Україною до 2029 року

Велика Британія у четвер заявила, що продовжить безмитну торгівлю з Україною щодо майже всіх товарів до 2029 року, надавши Києву й надалі сприятливі торгові умови після російського вторгнення, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Велика Британія зняла мита на всю свою торгівлю з Україною після початку війни рф проти України майже два роки тому, і раніше вони домовилися, що угода триватиме до березня 2024 року.

Міністерство бізнесу та торгівлі Великої Британії повідомило, що безмитну торгівлю буде продовжено на всі товари на п'ять років, за винятком яєць та птиці, термін дії угоди щодо яких буде продовжено на два роки, і що британські фірми також виграють від скасування мит на експорт до України.

"Ця угода забезпечує таку необхідну довгострокову економічну підтримку Україні, її підприємствам і людям, що має вирішальне значення для її відновлення", - заявив молодший міністр торгівлі Грег Хендс, додавши, що підтримка Великої Британії продовжуватиметься "стільки, скільки потрібно".

Доповнення

Велика Британія, як вказано, підтримала військові зусилля України, надавши зброю та допомогу, а також сприятливі торгові умови, включаючи нову угоду щодо цифрової торгівлі.

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