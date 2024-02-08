Великобритания продлевает беспошлинную торговлю с Украиной до 2029 года

Великобритания в четверг заявила, что продолжит беспошлинную торговлю с Украиной в отношении почти всех товаров до 2029 года, предоставив Киеву и в дальнейшем благоприятные торговые условия после российского вторжения, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Великобритания сняла пошлины на всю свою торговлю с Украиной после начала войны рф против Украины почти два года назад, и ранее они договорились, что соглашение продлится до марта 2024 года.

Министерство бизнеса и торговли Великобритании сообщило, что беспошлинная торговля будет продлена на все товары на пять лет, за исключением яиц и птицы, срок действия по которым будет продлен на два года, и что британские фирмы также выиграют от отмены пошлин на экспорт в Украину.

"Это соглашение обеспечивает столь необходимую долгосрочную экономическую поддержку Украине, ее предприятиям и людям, что имеет решающее значение для ее восстановления", - заявил младший министр торговли Грег Хэндс, добавив, что поддержка Великобритании будет продолжаться "столько, сколько нужно".

Дополнение

Великобритания, как отмечается, поддержала военные усилия Украины, предоставив оружие и помощь, а также благоприятные торговые условия, включая новое соглашение по цифровой торговле.

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