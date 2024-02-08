Великобритания продлевает беспошлинную торговлю с Украиной до 2029 года
Великобритания продолжает беспошлинную торговлю с Украиной почти на все товары до 2029 года.
"Проблески надежды": NYT оценило возможность продвижения в Сенате США пакета помощи Украине
Несмотря на задержку, были надежды, что пакет помощи для Украины и Израиля в Сенате наконец сдвинется с места.
Армия рф за сутки обстреляла 20 населенных пунктов Запорожской области, атаковала 67 БПЛА
Российская армия обстреляла 20 населенных пунктов в Запорожской области, атаковала 67 беспилотниками, о жертвах не сообщается.
В результате обстрела рф Селидово в Донецкой области есть погибший и семеро раненых, среди них - ребенок
В результате российского обстрела Селидово в Донецкой области погиб по меньшей мере 1 человек, еще 7 получили ранения, в том числе ребенок, после того, как город был обстрелян 7 раз за ночь.
В Николаевской области ночью уничтожили три "шахеда", из-за попадания произошел пожар на территории промпредприятия в Николаеве - ОВА
Силы противовоздушной обороны уничтожили три вражеских ударных беспилотника типа "шахед", которые ночью атаковали Николаевскую область, вызвав пожар на промышленном объекте в Николаеве.
По Херсону россияне выпустили 33 снаряда, по области 60 вражеских обстрелов, есть раненые - ОВА
Три человека получили ранения в Херсонской области на фоне 60 обстрелов региона российскими войсками.
В Днепропетровской области армия рф ночью атаковала громаду, на Криворожье отработала ПВО - ОВА
Российские войска ночью обстреляли Мировскую громаду Никопольского района из тяжелой артиллерии, но обошлось без жертв, а противовоздушная оборона отработала на Криворожье.
Еще плюс 910 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 392 380 человек личного состава и 6383 танка.
В Винницкой области загорелся инфраструктурный объект из-за обломков дронов
Обломки сбитого беспилотника вызвали пожар на инфраструктурном объекте в Винницкой области прошлой ночью.
Ночью оккупанты обстреляли Селидово в Донецкой области, под завалами оказался человек
Оккупанты ночью обстреляли Селидово в Донецкой области, в результате чего один человек получил ранения, оказавшись под завалами поврежденных зданий.