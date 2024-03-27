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Британские военные не смогли бы воевать с рф дольше двух месяцев - штаб обороны Британии
Великобритания не сможет воевать с россией более двух месяцев из-за нехватки необходимых ресурсов, считает заместитель начальника штаба обороны Роб Маговен.
Обрушение моста в Балтиморе: шесть человек предположительно погибли
Шесть рабочих предположительно погибли после столкновения контейнеровоза с мостом Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, что нарушило работу крупнейшего американского порта.
Послы ЕС сегодня в третий раз попытаются одобрить продление либерализации торговли с Украиной
Послы ЕС снова попытаются одобрить продление соглашения о беспошлинной торговле с Украиной с компромиссным предложением увеличить ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, чтобы сбалансировать поддержку Украины и защиту интересов фермеров ЕС.
Знакомьтесь с Mike's Hard Drink - новинкой от AB InBev Efes Ukraine
Знакомьтесь с Mike's Hard Drink - новинкой от AB InBev Efes Ukraine.
На Конгрессе местных властей в Совете Европы обсудили нарушение россией прав украинских детей
Нападение россии на Украину вызвало многочисленные нарушения прав детей на безопасность, здравоохранение и образование, включая похищения и принудительные депортации, что обсудили во время сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.
Из-за обстрелов рф обесточивалась шахта в Донецкой области, подачу электричества ограничивали в четырех областях
В результате российских обстрелов была обесточена шахта в Донецкой области, где были заблокированы 12 человек, а также ограничено электроснабжение в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.
На ДнепроГЭС после атаки рф продолжается разбор завалов и оценка последствий - Минэнерго
На Днепровской ГЭС разбирают завалы и оценивают состояние оборудования после российской атаки 22 марта.
Донетчина: россияне ночью ударили ракетой по Лиману, за сутки обстреляли 11 населенных пунктов области
За прошедшие сутки россияне обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области, 17 раз атаковав жилые застройки и нанеся им разрушения.
Готовили ракетные удары по Киевской телебашне и подразделениям Генштаба ВСУ: задержана агентурная группа фсб
Служба безопасности Украины задержала двух агентов фсб, которые готовили ракетные обстрелы Киевской телебашни, подразделений Генерального штаба ВСУ и объектов энергетики в трех областях.
Очередной фейк рф: из-за массовых протестов из Европы депортируют часть украинцев
российские пропагандистские каналы распространяют фейковую информацию о якобы депортации более 813 тысяч украинцев из ЕС из-за массовых протестов, но это утверждение не соответствует действительности, а скриншот, который используется для его подтверждения, является сфабрикованным.