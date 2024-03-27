Британские военные не смогли бы воевать с рф дольше двух месяцев - штаб обороны Британии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
  •  117823 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
  •  115651 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  133495 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  124068 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  142824 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134509 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179710 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  167081 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  155510 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

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Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  216168 просмотра

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18 марта 2024, 18:47  •  547421 просмотра

Британские военные не смогли бы воевать с рф дольше двух месяцев - штаб обороны Британии

Великобритания не сможет воевать с россией более двух месяцев из-за нехватки необходимых ресурсов, считает заместитель начальника штаба обороны Роб Маговен.

Новости Мира •   •  19679 просмотра
Британские военные не смогли бы воевать с рф дольше двух месяцев - штаб обороны Британии

Обрушение моста в Балтиморе: шесть человек предположительно погибли

Шесть рабочих предположительно погибли после столкновения контейнеровоза с мостом Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, что нарушило работу крупнейшего американского порта.

Новости Мира •   •  17706 просмотра
Обрушение моста в Балтиморе: шесть человек предположительно погибли

Послы ЕС сегодня в третий раз попытаются одобрить продление либерализации торговли с Украиной

Послы ЕС снова попытаются одобрить продление соглашения о беспошлинной торговле с Украиной с компромиссным предложением увеличить ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, чтобы сбалансировать поддержку Украины и защиту интересов фермеров ЕС.

Экономика •   •  16833 просмотра
Послы ЕС сегодня в третий раз попытаются одобрить продление либерализации торговли с Украиной

Знакомьтесь с Mike's Hard Drink - новинкой от AB InBev Efes Ukraine

Знакомьтесь с Mike's Hard Drink - новинкой от AB InBev Efes Ukraine.

Новости Бизнеса •   •  13880 просмотра
Знакомьтесь с Mike's Hard Drink - новинкой от AB InBev Efes Ukraine

На Конгрессе местных властей в Совете Европы обсудили нарушение россией прав украинских детей

Нападение россии на Украину вызвало многочисленные нарушения прав детей на безопасность, здравоохранение и образование, включая похищения и принудительные депортации, что обсудили во время сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

Общество •   •  14965 просмотра
На Конгрессе местных властей в Совете Европы обсудили нарушение россией прав украинских детей

Из-за обстрелов рф обесточивалась шахта в Донецкой области, подачу электричества ограничивали в четырех областях

В результате российских обстрелов была обесточена шахта в Донецкой области, где были заблокированы 12 человек, а также ограничено электроснабжение в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.

Общество •   •  18720 просмотра
Из-за обстрелов рф обесточивалась шахта в Донецкой области, подачу электричества ограничивали в четырех областях

На ДнепроГЭС после атаки рф продолжается разбор завалов и оценка последствий - Минэнерго

На Днепровской ГЭС разбирают завалы и оценивают состояние оборудования после российской атаки 22 марта.

Война •   •  18113 просмотра
На ДнепроГЭС после атаки рф продолжается разбор завалов и оценка последствий - Минэнерго

Донетчина: россияне ночью ударили ракетой по Лиману, за сутки обстреляли 11 населенных пунктов области

За прошедшие сутки россияне обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области, 17 раз атаковав жилые застройки и нанеся им разрушения.

Общество •   •  18553 просмотра
Донетчина: россияне ночью ударили ракетой по Лиману, за сутки обстреляли 11 населенных пунктов области

Готовили ракетные удары по Киевской телебашне и подразделениям Генштаба ВСУ: задержана агентурная группа фсб

Служба безопасности Украины задержала двух агентов фсб, которые готовили ракетные обстрелы Киевской телебашни, подразделений Генерального штаба ВСУ и объектов энергетики в трех областях.

Война •   •  18209 просмотра
Готовили ракетные удары по Киевской телебашне и подразделениям Генштаба ВСУ: задержана агентурная группа фсб

Очередной фейк рф: из-за массовых протестов из Европы депортируют часть украинцев

российские пропагандистские каналы распространяют фейковую информацию о якобы депортации более 813 тысяч украинцев из ЕС из-за массовых протестов, но это утверждение не соответствует действительности, а скриншот, который используется для его подтверждения, является сфабрикованным.

Война •   •  19059 просмотра
Очередной фейк рф: из-за массовых протестов из Европы депортируют часть украинцев