Британские военные не смогли бы воевать с рф дольше двух месяцев - штаб обороны Британии

Великобритания не смогла бы воевать с россией более двух месяцев, признал заместитель начальника штаба обороны генерал-лейтенант Роб Маговен, передает УНН со ссылкой на Telegraph.

Детали

Маговен заявил, что Вооруженным силам Британии придется управлять "оперативным риском", связанным с отсутствием необходимых ресурсов в будущих войнах.

Как пишет издание, это заявление прозвучало после того, как министр обороны Грант Шаппс сообщил членам парламента, что он лоббировал перед премьером Риши Сунаком и министром финансов Джереми Хантом выделение больших средств на оборону в последнем бюджете, но не смог добиться увеличения расходов.

"Мы очень четко дали понять, что сумма денег, которую мы тратим на боеприпасы сейчас ... и которая является значительной ... не соответствует во всех сферах угрозам, с которыми мы сталкиваемся", - заявил Маговен.

Дополнение

В прошлом месяце Великобритания объявила, что вместе с Латвией возглавит новую коалицию по поставке беспилотников-камикадзе в Украину на фоне растущего дефицита боеприпасов на линии фронта.

В рамках этой инициативы западные производители будут привлечены к производству ударных FPV дронов.

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