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Коаліція дронів має на меті надати Україні мільйон безпілотників - Міноборони Латвії

Коаліція дронів має на меті надати Україні мільйон безпілотників - Міноборони Латвії

Київ • УНН

 • 77889 перегляди

Міністерство оборони Латвії повідомило, що кілька країн погодилися приєднатися до Коаліції дронів, щоб надати Україні 1 мільйон безпілотників і навчити українські війська їх використанню, а Латвія пообіцяла виділити 10 мільйонів євро на просування коаліції.

Коаліція дронів має на меті передати Україні один мільйон безпілотників, повідомляє Міністерство оборони Латвії за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн" напередодні, де кілька країн оголосили, що приєднаються до цієї коаліції, пише УНН.

Деталі

"Коаліція дронів має намір поставити в Україну 1 мільйон дронів. Підписавши лист про наміри, країни погодилися виділити ресурси для виробництва дронів і доставити ці дрони та запасні частини до України, де вони пройдуть випробування, а Коаліція також навчить українські війська тому, як їх використовувати та інтегрувати з іншими технологіями", - повідомили у МО Латвії.

У латвійському оборонному відомстві вказали, що лист про наміри приєднатися до Коаліції дронів для України підписали Латвія та Україна, Нідерланди, Литва, Естонія, Швеція, Данія та Німеччина.

Інші країни також виявили інтерес до приєднання до коаліції, зазначили у МО Латвії.

Міністр оборони країни Андріс Спрудс додав, що Латвія має намір наступного року витратити щонайменше 10 мільйонів євро, щоб вивести коаліцію на наступний етап.

Офіційно запрацювали коаліції ППО та дронів: Умєров за результами “Рамштайну”14.02.24, 21:15 • 129129 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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