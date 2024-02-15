Коалиция дронов имеет целью предоставить Украине миллион беспилотников - Минобороны Латвии

Коалиция дронов имеет целью передать Украине один миллион беспилотников, сообщает Министерство обороны Латвии по итогам встречи в формате "Рамштайн" накануне, где несколько стран объявили, что присоединятся к этой коалиции, пишет УНН.

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"Коалиция дронов намерена поставить в Украину 1 миллион дронов. Подписав письмо о намерениях, страны согласились выделить ресурсы для производства дронов и доставить эти дроны и запасные части в Украину, где они пройдут испытания, а Коалиция также научит украинские войска тому, как их использовать и интегрировать с другими технологиями", - сообщили в МО Латвии.

В латвийском оборонном ведомстве указали, что письмо о намерениях присоединиться к Коалиции дронов для Украины подписали Латвия и Украина, Нидерланды, Литва, Эстония, Швеция, Дания и Германия.

Другие страны также проявили интерес к присоединению к коалиции, отметили в МО Латвии.

Министр обороны страны Андрис Спрудс добавил, что Латвия намерена в следующем году потратить не менее 10 миллионов евро, чтобы вывести коалицию на следующий этап.

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