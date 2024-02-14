Официально заработали коалиции ПВО и дронов: Умеров по результатам "Рамштайна"

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что сегодня по результатам 19-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") официально заработали Коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны и Коалиция дронов, передает УНН.

"ПВО. Усиливаем нашу противовоздушную оборону, как системами, так и ракетами к ним. Официально начала работу коалиция Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. 15 стран уже присоединились. Благодарен Германии, Франции и США за лидерство", - написал Умеров.

Он добавил, что Украина также усиливает взаимодействие с партнерами в вопросе беспилотных систем.

Сегодня официально запустили работу Коалиции дронов. Уже восемь стран присоединились - Швеция, Великобритания, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия. Благодарен Латвии за лидерство", - добавил Умеров.

Напомним

Министр обороны Рустем Умеров рассказал об основных результатах 19-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").