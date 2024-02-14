Дрони, ППО, літаки, розмінування: Умєров розповів про основні результати 19-го засідання “Рамштайну”

ukenru
19:41 • 37546 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 87394 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 111627 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 113765 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 227949 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155145 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145741 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132191 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121643 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112836 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
75 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124240 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130053 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134336 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110074 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 51820 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 227950 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384406 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439822 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448258 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357728 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 111627 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130053 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124240 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98291 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107626 перегляди
Актуальне
Дрони, ППО, літаки, розмінування: Умєров розповів про основні результати 19-го засідання “Рамштайну”

Дрони, ППО, літаки, розмінування: Умєров розповів про основні результати 19-го засідання “Рамштайну”

Київ • УНН

 • 30942 перегляди

Міністр оборони Умеров обговорив результати 19-го засідання Контактної групи з питань оборони України, включаючи формування коаліцій для надання Україні допомоги з протиповітряної оборони, безпілотників та розмінування.

Міністр оборони Рустем Умєров розповів про основні результати 19-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), передає УНН.

Деталі

Як розповів Рустем Умєров за результатами 19 засідання "Рамштайн", офіційно розпочала роботу Коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, до якої вже приєдналося 15 країн.

"Вдячний Німеччині, Франції та США за лідерство. Артилерійські системи і снаряди — на порядку денному. Зокрема, спільне виробництво. Працюємо над цим, вже є результати", - сказав Умєров.

Він розповів, що за графіком йде робота у рамках всіх домовленостей з партнерами по передачі літаків F-16.

"Рамштайн-19": Остін пообіцяв адаптацію підтримки до потреб України, згадав про артилерію, F-16 та багаторівневу ППО14.02.24, 17:38 • 26567 переглядiв

"Дрони. Буде більше. Посилюємо взаємодію з партнерами в питанні безпілотних систем. Сьогодні офіційно запустили роботу Коаліції дронів. Вже вісім країн приєднались — Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія. Вдячний Латвії за лідерство. Розмінування. 20 країн офіційно приєднались", - додав Умєров.

Окремо Умєров виразив вдячність США та міністру оборони Ллойду Остіну, зазначивши, що Україна має підтримку партнерів та працює над тим, щоб вибити росіян з наших територій — як на землі, так і в морі і на небі.

Нагадаємо

Учасники Контактної групи з питань оборони України продовжать адаптувати підтримку до короткострокових та довгострокових потреб безпеки України, і в цьому допомагатимуть коаліції можливостей, що зокрема передбачають оснащення України літаками F-16.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
aviabaza-ramshtainАвіабаза Рамштайн
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
ukrainska-oboronna-kontaktna-hrupaУкраїнська оборонна контактна група
latviiaЛатвія
lloid-ostinЛлойд Остін
daniiaДанія
frantsiiaФранція
lytvaЛитва
shvetsiiaШвеція
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
nimechchynaНімеччина
niderlandyНідерланди
spolucheni-shtatyСполучені Штати
estoniiaЕстонія
ukrainaУкраїна
varianty-f-16-fighting-falcon-vid-general-dynamicsF-16 Fighting Falcon
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБезпілотний літальний апарат
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,516.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,816.74