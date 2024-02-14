Дрони, ППО, літаки, розмінування: Умєров розповів про основні результати 19-го засідання “Рамштайну”
Київ • УНН
Міністр оборони Умеров обговорив результати 19-го засідання Контактної групи з питань оборони України, включаючи формування коаліцій для надання Україні допомоги з протиповітряної оборони, безпілотників та розмінування.
Міністр оборони Рустем Умєров розповів про основні результати 19-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), передає УНН.
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Як розповів Рустем Умєров за результатами 19 засідання "Рамштайн", офіційно розпочала роботу Коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, до якої вже приєдналося 15 країн.
"Вдячний Німеччині, Франції та США за лідерство. Артилерійські системи і снаряди — на порядку денному. Зокрема, спільне виробництво. Працюємо над цим, вже є результати", - сказав Умєров.
Він розповів, що за графіком йде робота у рамках всіх домовленостей з партнерами по передачі літаків F-16.
"Рамштайн-19": Остін пообіцяв адаптацію підтримки до потреб України, згадав про артилерію, F-16 та багаторівневу ППО14.02.24, 17:38 • 26567 переглядiв
"Дрони. Буде більше. Посилюємо взаємодію з партнерами в питанні безпілотних систем. Сьогодні офіційно запустили роботу Коаліції дронів. Вже вісім країн приєднались — Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія. Вдячний Латвії за лідерство. Розмінування. 20 країн офіційно приєднались", - додав Умєров.
Окремо Умєров виразив вдячність США та міністру оборони Ллойду Остіну, зазначивши, що Україна має підтримку партнерів та працює над тим, щоб вибити росіян з наших територій — як на землі, так і в морі і на небі.
Нагадаємо
Учасники Контактної групи з питань оборони України продовжать адаптувати підтримку до короткострокових та довгострокових потреб безпеки України, і в цьому допомагатимуть коаліції можливостей, що зокрема передбачають оснащення України літаками F-16.