"Рамштайн-19": Остін пообіцяв адаптацію підтримки до потреб України, згадав про артилерію, F-16 та багаторівневу ППО

Учасники Контактної групи з питань оборони України продовжать адаптувати підтримку до короткострокових та довгострокових потреб безпеки України, і в цьому допомагатимуть коаліції можливостей, що зокрема передбачають оснащення України літаками F-16. Про це сказав міністр оборони США Ллойд Остін на початку засідання у форматі "Рамштайн" у середу, пише УНН.

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Як зауважив голова Пентагону, коаліції можливостей "допомагають будувати основи майбутніх українських сил, які будуть стримувати та захищати від триваючої російської агресії".

Ми продовжимо адаптувати нашу підтримку до короткострокових та довгострокових потреб безпеки України - сказав Остін.

Він подякував всім, хто очолює коаліції можливостей. "Ви вирішуєте справді важливе завдання. Це означає створення майбутніх артилерійських сил України та постачання їх достатньою кількістю боєприпасів. Це означає оснащення України літаками F-16 та інфраструктура, яка дозволяє їм літати. І це означає забезпечення того, щоб Україна мала інтегровану та багаторівневу мережу протиповітряної оборони для захисту свого цивільного населення, міст та неба", - підкреслив голова Пентагону.

"Ми продовжимо використовувати гнучку структуру коаліції можливостей, щоб адаптуватися до потреб, що змінюються, безпеки України. Кожна з цих коаліцій підкреслює нашу єдність та рішучість допомогти Україні та протистояти російській агресії. Ми продовжимо працювати разом, щоб дати Україні те, що їй потрібно, щоб зберегти свої здобутки, і продовжувати протидіяти незаконній окупації росії в найближчі місяці", - зазначив міністр оборони США.

"Ми не відступимо", - вказав Остін.

"Результат боротьби України проти імперської агресії путіна допоможе визначити глобальну безпеку на десятиліття. І для принципових людей та урядів сумління залишатися осторонь, доки Україна бореться за саме своє існування, не варіант. Україна не здасться, і ми теж", - підсумував голова Пентагону.

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