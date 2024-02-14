"Рамштайн-19": Умєров окреслив пріоритети, Сирський вперше приєднався як Головнокомандувач ЗСУ
Київ • УНН
Міністр оборони України окреслив пріоритети засідання оборонної контактної групи, зосередившись на збільшенні оборонного виробництва, безпілотниках та технологіях, а також на вирішенні нагальних та довгострокових викликів.
Міністр оборони України Рустем Умєров окреслив пріоритети України на сьогоднішню зустріч Контактної групи з питань оборони України, зауваживши, що бере участь у ній разом з начальником ГУР МОУ Кирилом Будановим та Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, для якого це перше засідання у форматі "Рамштайн" на новій посаді, пише УНН.
Ми розпочали 19-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Познайомив наших партнерів з генерал-полковником Олександром Сирським. Для нього це перша зустріч у форматі "Рамштайн" як Головнокомандувача ЗСУ
З його слів, він разом із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та начальником ГУР МОУ Кирилом Будановим "розраховуємо на результативну зустріч".
Ми зосередимося на збільшенні оборонного виробництва, безпілотників і технологій, а також на підготовці як до довгострокових викликів, так і до вирішення нагальних потреб
"Рамштайн-19": голова Пентагону Остін відкрив засідання контактної групи з питань оборони України14.02.24, 16:08 • 26510 переглядiв