"Рамштайн-19: Умеров очертил приоритеты, Сырский впервые присоединился как Главнокомандующий ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров очертил приоритеты Украины на сегодняшнюю встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины, отметив, что участвует в ней вместе с начальником ГУР МОУ Кириллом Будановым и Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, для которого это первое заседание в формате "Рамштайн" на новой должности, пишет УНН.

Мы начали 19-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Познакомил наших партнеров с генерал-полковником Александром Сырским. Для него это первая встреча в формате "Рамштайн" в качестве Главнокомандующего ВСУ - написал Умеров в X.

По его словам, он вместе с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником ГУР МОУ Кириллом Будановым "рассчитываем на результативную встречу".

Мы сосредоточимся на увеличении оборонного производства, беспилотников и технологий, а также на подготовке как к долгосрочным вызовам, так и к решению насущных потребностей - отметил министр обороны Украины.

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