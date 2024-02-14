Министр обороны США Ллойд Остин сегодня, 14 февраля, открыл 19-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн"), пишет УНН.

Детали

Заседание проходит в Брюсселе на полях встречи министров обороны стран НАТО.

Остин, которого накануне выписали из госпиталя, присоединился к встрече в онлайн-формате.

Мы сегодня будем работать вместе над ближайшими потребностями Украины, включая ее неотложную потребность в большем количестве артиллерийских боеприпасов и ракет ПВО – сказал Остин.

"Рамштайн-19": глава Пентагона Остин открыл заседание контактной группы по вопросам обороны Украины