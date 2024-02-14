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"Рамштайн-19": голова Пентагону Остін відкрив засідання контактної групи з питань оборони України

"Рамштайн-19": голова Пентагону Остін відкрив засідання контактної групи з питань оборони України

Київ • УНН

 • 26510 перегляди

Міністр оборони США Ллойд Остін дистанційно відкрив 19-те засідання Контактної групи з питань оборони України 14 лютого.

Міністр оборони США Ллойд Остін сьогодні, 14 лютого, відкрив 19-е засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн"), пише УНН.

Деталі

Засідання відбувається у Брюсселі на полях зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

Остін, якого напередодні виписали з госпіталю, приєднався до зустрічі в онлайн-форматі.

Ми сьогодні працюватимемо разом над найближчими потребами України, включаючи її нагальну потребу в більшій кількості артилерійських боєприпасів і ракет ППО

- сказав Остін.

На "Рамштайні" буде доповідь по F-16 - голова місії України при НАТО14.02.24, 09:35 • 112915 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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