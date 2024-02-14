"Рамштайн-19": голова Пентагону Остін відкрив засідання контактної групи з питань оборони України
Київ • УНН
Міністр оборони США Ллойд Остін дистанційно відкрив 19-те засідання Контактної групи з питань оборони України 14 лютого.
Міністр оборони США Ллойд Остін сьогодні, 14 лютого, відкрив 19-е засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн"), пише УНН.
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Засідання відбувається у Брюсселі на полях зустрічі міністрів оборони країн НАТО.
Остін, якого напередодні виписали з госпіталю, приєднався до зустрічі в онлайн-форматі.
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