"Рамштайн-19": Остин пообещал адаптацию поддержки к потребностям Украины, упомянул об артиллерии, F-16 и многоуровневой ПВО

Участники Контактной группы по вопросам обороны Украины продолжат адаптировать поддержку к краткосрочным и долгосрочным потребностям безопасности Украины, и в этом будут помогать коалиции возможностей, которые в частности предусматривают оснащение Украины самолетами F-16. Об этом сказал министр обороны США Ллойд Остин в начале заседания в формате "Рамштайн" в среду, пишет УНН.

Детали

Как отметил глава Пентагона, коалиции возможностей "помогают строить основы будущих украинских сил, которые будут сдерживать и защищать от продолжающейся российской агрессии".

Мы продолжим адаптировать нашу поддержку к краткосрочным и долгосрочным потребностям безопасности Украины - сказал Остин.

Он поблагодарил всех, кто возглавляет коалиции возможностей. "Вы решаете действительно важную задачу. Это означает создание будущих артиллерийских сил Украины и снабжение их достаточным количеством боеприпасов. Это означает оснащение Украины самолетами F-16 и инфраструктуру, которая позволяет им летать. И это означает обеспечение того, чтобы Украина имела интегрированную и многоуровневую сеть противовоздушной обороны для защиты своего гражданского населения, городов и неба", - подчеркнул глава Пентагона.

"Мы продолжим использовать гибкую структуру коалиции возможностей, чтобы адаптироваться к меняющимся требованиям безопасности Украины. Каждая из этих коалиций подчеркивает наше единство и решимость помочь Украине и противостоять российской агрессии. Мы продолжим работать вместе, чтобы дать Украине то, что ей нужно, чтобы сохранить свои достижения, и продолжать противодействовать незаконной оккупации россии в ближайшие месяцы", - отметил министр обороны США.

"Мы не отступим", - указал Остин.

"Результат борьбы Украины против имперской агрессии путина поможет определить глобальную безопасность на десятилетия. И для принципиальных людей и правительств совести оставаться в стороне, пока Украина борется за само свое существование, не вариант. Украина не сдастся, и мы тоже", - подытожил глава Пентагона.

"Рамштайн-19: Умеров очертил приоритеты, Сырский впервые присоединился как Главнокомандующий ВСУ