Дроны, ПВО, самолеты, разминирование: Умеров рассказал об основных результатах 19-го заседания "Рамштайн"

Министр обороны Рустем Умеров рассказал об основных результатах 19-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), передает УНН.

Детали

Как рассказал Рустем Умеров по результатам 19 заседания "Рамштайн", официально начала работу Коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, к которой уже присоединилось 15 стран.

"Благодарен Германии, Франции и США за лидерство. Артиллерийские системы и снаряды - на повестке дня. В частности, совместное производство. Работаем над этим, уже есть результаты", - сказал Умеров.

Он рассказал, что по графику идет работа в рамках всех договоренностей с партнерами по передаче самолетов F-16.

"Рамштайн-19": Остин пообещал адаптацию поддержки к потребностям Украины, упомянул об артиллерии, F-16 и многоуровневой ПВО

"Дроны. Будет больше. Усиливаем взаимодействие с партнерами в вопросе беспилотных систем. Сегодня официально запустили работу Коалиции дронов. Уже восемь стран присоединились - Швеция, Великобритания, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия. Благодарен Латвии за лидерство. Разминирование. 20 стран официально присоединились", - добавил Умеров.

Отдельно Умеров выразил благодарность США и министру обороны Ллойду Остину, отметив, что Украина имеет поддержку партнеров и работает над тем, чтобы выбить россиян с наших территорий - как на земле, так и в море и на небе.

Напомним,

Участники Контактной группы по вопросам обороны Украины продолжат адаптировать поддержку к краткосрочным и долгосрочным потребностям безопасности Украины, и в этом будут помогать коалиции возможностей, которые в частности предусматривают оснащение Украины самолетами F-16.