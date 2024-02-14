Офіційно запрацювали коаліції ППО та дронів: Умєров за результами “Рамштайну”
Київ • УНН
Міністр оборони Умеров оголосив про офіційний запуск Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони та Коаліції безпілотників після 19-го засідання Контактної групи з питань оборони України.
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що сьогодні за результатами 19-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") офіційно запрацювали Коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони та Коаліція дронів, передає УНН.
"ППО. Посилюємо нашу протиповітряну оборону, як системами, так і ракетами до них. Офіційно почала роботу коаліція Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. 15 країн вже приєднались. Вдячний Німеччині, Франції та США за лідерство", - написав Умєров.
Він додав, що Україна також посилює взаємодію з партнерами в питанні безпілотних систем.
Сьогодні офіційно запустили роботу Коаліції дронів. Вже вісім країн приєднались - Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія. Вдячний Латвії за лідерство", - додав Умєров.
Нагадаємо
Міністр оборони Рустем Умєров розповів про основні результати 19-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").