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The Guardian

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"Усе" на столі, щоб допомогти Україні перемогти путіна - прем'єрка Естонії про заяву Макрона щодо західних військ

Київ • УНН

 • 30020 перегляди

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери повинні обговорити всі варіанти допомоги Україні, не виключаючи при цьому нічого.

"Усе" на столі, щоб допомогти Україні перемогти путіна - прем'єрка Естонії про заяву Макрона щодо західних військ

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні унеможливлювати відправку наземних військ в Україну через кілька днів після того, як президент Франції Еммануель Макрон збурив міжнародну спільноту, натякнувши, що це можливо, пише УНН.

Деталі

Слова Макрона, як оцінює видання, "викликали негативну реакцію з боку низки інших союзних урядів, лідери яких поспішили наполягти на тому, що війська не вводитимуть".

Але Каллас сказала, що лідери мають обговорити всі можливості за зачиненими дверима, зокрема те, що ще можна зробити, аби допомогти Україні.

Я думаю, що це також сигнали, які ми надсилаємо росії, що ми не виключаємо різні речі. Бо всі країни зрозуміли, що ми маємо зробити все, щоб Україна виграла, а росія програла цю війну

- сказала Каллас у подкасті POLITICO Power Play.

У той час як більшість інших країн ЄС виключили відправку військ до України, зокрема таких великих гравців, як Німеччина, Велика Британія та США, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив у середу, що він вдячний за дебати, які ініціював Макрон, додавши, що "нічого не можна забирати зі столу, жоден варіант не може бути відкинуто".

Голова МЗС Литви про можливу відправку західних військ до України: ініціатива варта уваги28.02.24, 13:49 • 26646 переглядiв

Також Каллас сказала, що погляди потенційного кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа дали європейським країнам ще більше підстав збільшити свої витрати на оборону – що, на її думку, їм слід було зробити вже давно.

"Кожна країна обирає своїх власних лідерів, і ми маємо працювати з тими лідерами, яких ці демократичні країни обирають для себе, - сказала вона. - Але ми повинні взяти до уваги і обміркувати те, що він сказав".

Щодо війни в Україні Каллас також заявила, що критика фінансової та військової підтримки Києва з боку Німеччини несправедлива.

"Якщо ви справді подивіться на цифри, те, що вони дали Україні, я думаю, що несправедливо, що Німеччину так сильно лаяли, тому що вони багато зробили", - сказала Каллас.

Вона також захищала спадщину колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель, попри критику, що Німеччина надто залежала від російських енергоносіїв під час її перебування при владі.

"Вона, як і раніше, великий лідер. Я не обов'язково погоджуюся з усією її політикою, але це не означає, що вона не великий лідер", - сказала Каллас.

Доповнення

26 лютого під час завершення конференції з питань України в Парижі Макрон заявив, що не варто виключати відправку західних військ в Україну.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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