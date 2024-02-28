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Голова МЗС Литви про можливу відправку західних військ до України: ініціатива варта уваги

Київ • УНН

 • 26646 перегляди

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що ініціатива президента Франції Еммануеля Макрона обговорити введення західних військ в Україну заслуговує на увагу.

Голова МЗС Литви про можливу відправку західних військ до України: ініціатива варта уваги

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на тлі коментарів президента Франції Еммануеля Макрона з приводу можливості відправки західних військ в Україну, заявив, що ця ініціатива варта уваги. Про це голова МЗС Литви написав у соцмережі Х, передає УНН.

На полях битв в Україні вирішується доля Європи. Такі часи вимагають політичного лідерства, амбіцій і сміливості мислити нестандартно. Ініціатива, що стоїть за зустріччю в Парижі, варта уваги

- написав Ландсбергіс.

Доповнення

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що, хоча наразі немає планів відправки західних військ в Україну, це не можна виключати, щоб не допустити перемоги росії у війні.

Такі коментарі спровокували хвилю заяв з боку країн Заходу. 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує відправляти бойові війська в Україну.

Країни на сході ЄС, зокрема, Чехія та Польща заявили, що не розглядають можливість відправлення військ до України. 

Прем'єр-міністр Швеції, яка збирається приєднатися до НАТО, Ульф Крістерссон заявив, що відправка західних військ в Україну, як пропонує президент Франції Еммануель Макрон, "зараз не актуальна". Висловилися й Італія та Іспанія.

США не відправлятимуть війська в Україну, навіть для небойових місій.

Велика Британія не планує великого розгортання військ в Україні.

Павло Башинський

Павло Башинський

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