Глава МИД Литвы о возможной отправке западных войск в Украину: инициатива достойна внимания

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис на фоне комментариев президента Франции Эммануэля Макрона по поводу возможности отправки западных войск в Украину, заявил, что эта инициатива достойна внимания. Об этом глава МИД Литвы написал в соцсети Х, передает УНН.

На полях сражений в Украине решается судьба Европы. Такие времена требуют политического лидерства, амбиций и смелости мыслить нестандартно. Инициатива, стоящая за встречей в Париже, достойна внимания - написал Ландсбергис.

Дополнение

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, хотя пока нет планов отправки западных войск в Украину, это нельзя исключать, чтобы не допустить победы россии в войне.

Такие комментарии спровоцировали волну заявлений со стороны стран Запада.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует отправлять боевые войска в Украину.

Страны на востоке ЕС, в частности, Чехия и Польша заявили, что не рассматривают возможность отправки войск в Украину.

Премьер-министр Швеции, которая собирается присоединиться к НАТО, Ульф Кристерссон заявил, что отправка западных войск в Украину, как предлагает президент Франции Эммануэль Макрон, "сейчас не актуальна". Высказались и Италия и Испания.

США не будут отправлять войска в Украину, даже для небоевых миссий.

Великобритания не планирует большого развертывания войск в Украине.