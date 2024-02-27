Британія не планує широкомасштабне розгортання військ в Україні - речник прем'єра
Київ • УНН
Велика Британія не планує великого розгортання військ в Україні, заявив прессекретар прем'єр-міністра.
Велика Британія не планує широкомасштабне розгортання військ в Україні, заявив у вівторок речник прем’єр-міністра Ріші Сунака у відповідь на слова президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливості відправки військових в Україну. Про це УНН повідомляє із посиланням на Reuters.
Окрім невеликої кількості персоналу, який ми маємо в країні, який підтримує збройні сили України, у нас немає жодних планів щодо широкомасштабного розгортання
Він також додав, що велика кількість українських військових проходить навчання в Британії. А Лондон підтримує Київ обладнанням і припасами.
Доповнення
26 лютого під час завершення конференції з питань України в Парижі Макрон заявив, що не варто виключати відправку західних військ в Україну.
"Жодних солдатів на українській землі": Шольц відкинув міркування Макрона щодо можливості відправки військ в Україну27.02.24, 14:39 • 26775 переглядiв