Британия не планирует широкомасштабное развертывание войск в Украине - спикер премьера

Великобритания не планирует широкомасштабное развертывание войск в Украине, заявил во вторник представитель премьер-министра Риши Сунака в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военных в Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Кроме небольшого количества персонала, который мы имеем в стране, который поддерживает вооруженные силы Украины, у нас нет никаких планов по широкомасштабному развертыванию - сказал представитель премьер-министра.

Он также добавил, что большое количество украинских военных проходит обучение в Британии. А Лондон поддерживает Киев оборудованием и припасами.

Дополнение

26 февраля во время завершения конференции по вопросам Украины в Париже Макрон заявил, что не стоит исключать отправку западных войск в Украину.

"Никаких солдат на украинской земле": Шольц отверг соображения Макрона о возможности отправки войск в Украину