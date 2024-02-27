Лідери Польщі та Чехії не розглядають відправку військ в Україну

Чехія та Польща не розглядають можливість відправлення військ до України, заявили прем'єр-міністри цих країн у вівторок після зустрічі в Парижі, на якій цей варіант для європейських країн залишився відкритим, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок порушив питання про можливість того, що європейські країни можуть відправити війська в Україну, сказавши, що "ніщо не має бути виключено".

Однак Макрон попередив, що на даному етапі не було консенсусу, хоча союзники погодилися активізувати зусилля щодо доставки більшої кількості боєприпасів Україні.

Відповідаючи на запитання про коментарі Макрона, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала та його польський колега Дональд Туск заявили, що цей варіант не розглядається їхніми урядами.

"Я переконаний, що ми повинні розвивати ті шляхи підтримки, якими ми пішли після російської агресії", - заявив Фіала на пресконференції разом із Туском під час їхньої зустрічі у Празі у вівторок.

"Я вважаю, що нам не потрібно відкривати якісь інші методи чи шляхи", - сказав Фіала, зазначивши, що наразі основна увага приділяється військовій допомозі, а також гуманітарній та економічній підтримці.

Туск додав: "Польща не планує відправляти свої війська на територію України".

"Я думаю, що нам не слід сьогодні спекулювати, чи виникнуть обставини, які можуть змінити цю позицію", - сказав він.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який виступав проти військової допомоги Україні, перед зустріччю, зібраною Макроном у Парижі, заявив, що кілька членів НАТО та ЄС розглядають можливість відправлення солдатів до України на двосторонній основі. Він вважає, це могло б призвести до ескалації конфлікту.

Представник Білого дому повідомив Reuters у понеділок, що США не мають планів відправляти війська для бойових дій в Україні, і що НАТО також не має планів відправляти війська для бойових дій в Україні.

НАТО не планує відправляти війська в Україну - Столтенберг