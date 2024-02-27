НАТО не планує відправляти війська в Україну - Столтенберг
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не планує відправляти бойові війська в Україну на тлі повідомлень про те, що деякі західні країни розглядають таку можливість.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує відправляти бойові війська в Україну на тлі повідомлень про те, що деякі західні країни розглядають таку можливість, повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Столтенберг заявив, що "союзники по НАТО надають безпрецедентну підтримку Україні.
"Ми робимо це з 2014 року й активізувалися після повномасштабного вторгнення. Але планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає", - заявив Генсек НАТО;
Контекст
У понеділок, перед поїздкою до Парижа, де високопосадовці з понад 20 країн обговорювали варіанти збільшення допомоги Україні, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що деякі країни розглядають можливість укладення двосторонніх угод щодо відправлення військ в Україну.
Після завершення конференції з підтримки України президент Франції Еммануель Макрон заявив, що немає конкретних планів відправити західні сили в Україну, але цього не можна виключати.
Втім, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що серед європейських лідерів немає згоди щодо відправки в Україну.