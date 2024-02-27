НАТО не планирует отправлять войска в Украину - Столтенберг

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Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
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Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

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рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
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рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

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В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
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В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

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Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
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Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

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Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
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Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

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На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
26.02.24  •  144145 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

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ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
26.02.24  •  141053 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

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Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
26.02.24  •  132069 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

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Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  150182 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
25.02.24  •  158131 просмотра

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАТО не планирует отправлять войска в Украину - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не планирует отправлять боевые войска в Украину на фоне сообщений о том, что некоторые западные страны рассматривают такую возможность.

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НАТО не планирует отправлять войска в Украину - Столтенберг

Два клирика УПЦ (МП) на Закарпатье получили подозрение - СБУ

Двум священнослужителям УПЦ (МП) на Закарпатье СБУ сообщила о подозрении в распространении коммунистической символики и пропаганды коммунистического тоталитарного режима.

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Два клирика УПЦ (МП) на Закарпатье получили подозрение - СБУ

"Мы задали ОДКБ один вопрос, который остался без ответа" - спикер парламента Армении

Спикер армянского парламента заявил, что Армения задала ОДКБ один вопрос о своей зоне ответственности, который остался без ответа, поэтому он считает, что ОДКБ заморозила отношения с Арменией и не функционирует.

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"Мы задали ОДКБ один вопрос, который остался без ответа" - спикер парламента Армении

Главнокомандующий Сырский разрабатывает два плана дальнейших действий на фронте - Зеленский

Главнокомандующий Сырский разрабатывает два плана дальнейших действий на фронте - один ориентирован на оборону, если помощь США не будет предоставлена, а другой - отпор россии.

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Главнокомандующий Сырский разрабатывает два плана дальнейших действий на фронте - Зеленский

"Мы должны помочь им завершить работу": Бринк призвала США удвоить поддержку Украины

Посол США в Украине Бриджит Бринк подчеркнула необходимость продолжения американской поддержки, чтобы помочь Украине защитить себя и стать самодостаточной.

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"Мы должны помочь им завершить работу": Бринк призвала США удвоить поддержку Украины

Украина из-за профицита снова передает излишки электричества Польше, в результате обстрелов рф есть проблемы со светом в 6 областях

Украина снова экспортирует избыток электроэнергии в Польшу, новые российские атаки повредили электросети и обесточили потребителей в шести областях.

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Украина из-за профицита снова передает излишки электричества Польше, в результате обстрелов рф есть проблемы со светом в 6 областях

Процесс пошел: соратники Гройсмана создали альтернативу так называемому "гуманитарному штабу", который возглавляет экс-премьер

Соратники Гройсмана создали альтернативу так называемому "гуманитарному штабу", который возглавляет экс-премьер.

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Процесс пошел: соратники Гройсмана создали альтернативу так называемому "гуманитарному штабу", который возглавляет экс-премьер

Орбан отказался чтить память Навального и назвал его шовинистом

Орбан отказался почтить Навального минутой молчания и назвал его шовинистом за прошлые высказывания о грузинах.

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Орбан отказался чтить память Навального и назвал его шовинистом

Полиция Нью-Йорка задержала протестующих во время интервью Байдена в центре Манхэттена

Полиция Нью-Йорка задержала протестующих, которые критиковали роль Израиля в конфликте в Газе, возле Рокфеллеровского центра во время интервью президента США Джо Байдена на вечернем телешоу в центре Манхэттена.

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Полиция Нью-Йорка задержала протестующих во время интервью Байдена в центре Манхэттена

Программа субсидий "Сделано в Украине" будет стоить Киеву более миллиарда долларов - Financial Times

Проект "Сделано в Украине" предоставит приоритет отечественному производству военных компонентов, вооружений и товаров, чтобы повысить самодостаточность Украины в условиях задержек с иностранной помощью.

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Программа субсидий "Сделано в Украине" будет стоить Киеву более миллиарда долларов - Financial Times