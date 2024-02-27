НАТО не планирует отправлять войска в Украину - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует отправлять боевые войска в Украину на фоне сообщений о том, что некоторые западные страны рассматривают такую возможность, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Столтенберг заявил, что "союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине.

"Мы делаем это с 2014 года и активизировались после полномасштабного вторжения. Но планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет", - заявил Генсек НАТО;

Контекст

В понедельник, перед поездкой в Париж, где высокопоставленные чиновники из более 20 стран обсуждали варианты увеличения помощи Украине, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны рассматривают возможность заключения двусторонних соглашений по отправке войск в Украину.

После завершения конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нет конкретных планов отправить западные силы в Украину, но этого нельзя исключать.

Впрочем, президент Польши Анджей Дуда заявил, что среди европейских лидеров нет согласия относительно отправки в Украину.