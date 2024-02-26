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Прем'єр Словаччини заявив, що деякі країни НАТО розмірковують над відправкою своїх військ в Україну

Київ • УНН

 • 25429 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що деякі країни НАТО розглядають можливість укладення двосторонніх угод про направлення військ в Україну.

Прем'єр Словаччини заявив, що деякі країни НАТО розмірковують над відправкою своїх військ в Україну

Деякі західні країни розглядають можливість укладення двосторонніх угод для відправки військ в Україну,  заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перед зустріччю європейських лідерів у Парижі, повідомляє Reuters, пише УНН

"Я обмежуся тим, що ці тези (щодо підготовки до паризької зустрічі - ред.) означають, що низка країн-членів НАТО і ЄС розглядають можливість відправки своїх військ в Україну на двосторонній основі", - заявив Фіцо. 

Словацький прем'єр, який давно виступає проти військових поставок в Україну і займає позицію, яку деякі критики вважають проросійською, не повідомив жодних подробиць. 

Однак зауважив, що Словаччина не збирається відправляти своїх солдатів в Україну.

Фіцо сказав, що бачить ризик великої "ескалації конфлікту" в Україні, і що більш детальна інформація не може бути розкрита громадськості.

Доповнення

Європейські лідери зустрічаються сьогодні в Парижі, щоб обговорити подальшу підтримку України проти російської агресії, але, за словами французького радника, про нові поставки зброї оголошено не буде. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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Reuters
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