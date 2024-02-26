Прем'єр Словаччини заявив, що деякі країни НАТО розмірковують над відправкою своїх військ в Україну
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що деякі країни НАТО розглядають можливість укладення двосторонніх угод про направлення військ в Україну.
Деякі західні країни розглядають можливість укладення двосторонніх угод для відправки військ в Україну, заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перед зустріччю європейських лідерів у Парижі, повідомляє Reuters, пише УНН.
"Я обмежуся тим, що ці тези (щодо підготовки до паризької зустрічі - ред.) означають, що низка країн-членів НАТО і ЄС розглядають можливість відправки своїх військ в Україну на двосторонній основі", - заявив Фіцо.
Словацький прем'єр, який давно виступає проти військових поставок в Україну і займає позицію, яку деякі критики вважають проросійською, не повідомив жодних подробиць.
Однак зауважив, що Словаччина не збирається відправляти своїх солдатів в Україну.
Фіцо сказав, що бачить ризик великої "ескалації конфлікту" в Україні, і що більш детальна інформація не може бути розкрита громадськості.
Доповнення
Європейські лідери зустрічаються сьогодні в Парижі, щоб обговорити подальшу підтримку України проти російської агресії, але, за словами французького радника, про нові поставки зброї оголошено не буде.