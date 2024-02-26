Премьер Словакии заявил, что некоторые страны НАТО размышляют над отправкой своих войск в Украину

Некоторые западные страны рассматривают возможность заключения двусторонних соглашений для отправки войск в Украину, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед встречей европейских лидеров в Париже, сообщает Reuters, пишет УНН.

"Я ограничусь тем, что эти тезисы (относительно подготовки к парижской встрече - ред.) означают, что ряд стран-членов НАТО и ЕС рассматривают возможность отправки своих войск в Украину на двусторонней основе", - заявил Фицо.

Словацкий премьер, который давно выступает против военных поставок в Украину и занимает позицию, которую некоторые критики считают пророссийской, не сообщил никаких подробностей.

Однако заметил, что Словакия не собирается отправлять своих солдат в Украину.

Фицо сказал, что видит риск большой "эскалации конфликта" в Украине, и что более подробная информация не может быть раскрыта общественности.

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Европейские лидеры встречаются сегодня в Париже, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины против российской агрессии, но, по словам французского советника, о новых поставках оружия объявлено не будет.