Премьер Словакии заявил, что некоторые страны НАТО размышляют над отправкой своих войск в Украину
Киев • УНН
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны НАТО рассматривают возможность заключения двусторонних соглашений о направлении войск в Украину.
Некоторые западные страны рассматривают возможность заключения двусторонних соглашений для отправки войск в Украину, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед встречей европейских лидеров в Париже, сообщает Reuters, пишет УНН.
"Я ограничусь тем, что эти тезисы (относительно подготовки к парижской встрече - ред.) означают, что ряд стран-членов НАТО и ЕС рассматривают возможность отправки своих войск в Украину на двусторонней основе", - заявил Фицо.
Словацкий премьер, который давно выступает против военных поставок в Украину и занимает позицию, которую некоторые критики считают пророссийской, не сообщил никаких подробностей.
Однако заметил, что Словакия не собирается отправлять своих солдат в Украину.
Фицо сказал, что видит риск большой "эскалации конфликта" в Украине, и что более подробная информация не может быть раскрыта общественности.
Дополнение
Европейские лидеры встречаются сегодня в Париже, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины против российской агрессии, но, по словам французского советника, о новых поставках оружия объявлено не будет.
Премьер Словакии заявил, что некоторые страны НАТО размышляют над отправкой своих войск в Украину
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны НАТО рассматривают возможность заключения двусторонних соглашений о направлении войск в Украину.
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