Лидеры Польши и Чехии не рассматривают отправку войск в Украину

Чехия и Польша не рассматривают возможность отправки войск в Украину, заявили премьер-министры этих стран во вторник после встречи в Париже, на которой этот вариант для европейских стран остался открытым, сообщает Reuters, пишет УНН.

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Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник поднял вопрос о возможности того, что европейские страны могут отправить войска в Украину, сказав, что "ничто не должно быть исключено".

Однако Макрон предупредил, что на данном этапе не было консенсуса, хотя союзники согласились активизировать усилия по доставке большего количества боеприпасов Украине.

Отвечая на вопрос о комментариях Макрона, премьер-министр Чехии Петр Фиала и его польский коллега Дональд Туск заявили, что этот вариант не рассматривается их правительствами.

"Я убежден, что мы должны развивать те пути поддержки, которыми мы пошли после российской агрессии", - заявил Фиала на пресс-конференции вместе с Туском во время их встречи в Праге во вторник.

"Я считаю, что нам не нужно открывать какие-то другие методы или пути", - сказал Фиала, отметив, что сейчас основное внимание уделяется военной помощи, а также гуманитарной и экономической поддержке.

Туск добавил: "Польша не планирует отправлять свои войска на территорию Украины".

"Я думаю, что нам не следует сегодня спекулировать, возникнут ли обстоятельства, которые могут изменить эту позицию", - сказал он.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который выступал против военной помощи Украине, перед встречей, собранной Макроном в Париже, заявил, что несколько членов НАТО и ЕС рассматривают возможность отправки солдат в Украину на двусторонней основе. Он считает, это могло бы привести к эскалации конфликта.

Представитель Белого дома сообщил Reuters в понедельник, что США не имеют планов отправлять войска для боевых действий в Украине, и что НАТО также не имеет планов отправлять войска для боевых действий в Украине.

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