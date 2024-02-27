США не відправлятимуть війська в Україну, навіть для небойових завдань - речник Білого дому
Київ • УНН
США не відправлятимуть війська в Україну, навіть для небойових місій, заявив речник Білого дому з питань національної безпеки.
Американських військ в Україні не буде. Про це під час виступу перед журналістами заявив речник з національної безпеки США Джон Кірбі. Його слова цитує Reuters, передає УНН.
Ну, це суверенне рішення, яке кожен союзник по НАТО мав би прийняти для себе. Ви чули, як генеральний секретар (НАТО) (Йенс) Столтенберг сам сказав, що він не мав планів або намірів, зокрема під егідою НАТО, вводити війська І Президент Байден чітко дав зрозуміти, ще на початку цього конфлікту, що американських військ, які б виконували бойові дії, на території України не буде.
Деталі
Кірбі також заперечив, що США могли брати участь у війні не бойового характеру. Кірбі сказав, що єдиний американський військовий персонал, який зараз знаходиться на місці, є частиною офісу аташе з питань оборони посольства та "виконує важливу роботу з точки зору допомоги нам у підзвітності зброї та систем, які надаються Україні".
Ні. Єдиний військовослужбовець США, який перебуває в Україні, пов’язаний з посольством як частина офісу аташе з питань оборони, і вони виконують важливу роботу з точки зору допомоги нам у підзвітності зброї та систем, які надаються Україні.
Контекст
Напередодні у Парижі відбулась зустріч лідерів європейських країн, на якій Президент Франції Еммануель Макрон зробив заяву, що західні союзники повинні бути готові до можливого нападу з боку росії в найближчі роки, і що потрібно більше зусиль, аби допомогти Україні фінансово та військово протистояти агресору. Зокрема, пролунала й теза про надання Україні європейських солдатів.
Союзники по НАТО Німеччина, Британія, Італія, Іспанія, Польща та Чехія зробили офіційні заяви та дистанціювалися від ідеї Макрона про надання військових.
НАТО не планує відправляти війська в Україну - Столтенберг 27.02.24, 12:39 • 29466 переглядiв
Пізніше міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурн спробував пояснити коментарі Макрона, заявивши, що Париж може відправити війська в Україну для конкретних потреб, але не для участі у війні проти росії.
У кремлі тим часом заявили, що такий крок зробить прямий конфлікт між НАТО та росією "неминучим".