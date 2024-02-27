США не відправлятимуть війська в Україну, навіть для небойових завдань - речник Білого дому

Американських військ в Україні не буде. Про це під час виступу перед журналістами заявив речник з національної безпеки США Джон Кірбі. Його слова цитує Reuters, передає УНН.

Ну, це суверенне рішення, яке кожен союзник по НАТО мав би прийняти для себе. Ви чули, як генеральний секретар (НАТО) (Йенс) Столтенберг сам сказав, що він не мав планів або намірів, зокрема під егідою НАТО, вводити війська І Президент Байден чітко дав зрозуміти, ще на початку цього конфлікту, що американських військ, які б виконували бойові дії, на території України не буде.