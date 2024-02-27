США не відправлятимуть війська в Україну, навіть для небойових завдань - речник Білого дому

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10025 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 71490 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155609 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 152988 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 126314 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134187 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85956 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93419 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99016 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89780 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2м/с
62%
Популярнi новини

Посол США Брінк у своїй заяві щодо ракетного удару по Сумах згадала росію

13 квітня, 14:28 • 4440 перегляди

Китай закликає США "повністю скасувати" взаємні мита

13 квітня, 14:53 • 5560 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 6058 перегляди

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 4890 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

19:08 • 5122 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 152992 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224162 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373537 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309658 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417722 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 2966 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15028 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31886 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28670 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 126317 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

США не відправлятимуть війська в Україну, навіть для небойових завдань - речник Білого дому

Київ • УНН

 • 32386 перегляди

США не відправлятимуть війська в Україну, навіть для небойових місій, заявив речник Білого дому з питань національної безпеки.

США не відправлятимуть війська в Україну, навіть для небойових завдань - речник Білого дому

Американських військ в Україні не буде. Про це під час виступу перед журналістами заявив речник з національної безпеки США Джон Кірбі. Його слова цитує Reuters, передає УНН.

Ну, це суверенне рішення, яке кожен союзник по НАТО мав би прийняти для себе. Ви чули, як генеральний секретар (НАТО) (Йенс) Столтенберг сам сказав, що він не мав планів або намірів, зокрема під егідою НАТО, вводити війська І Президент Байден чітко дав зрозуміти, ще на початку цього конфлікту, що американських військ, які б виконували бойові дії, на території України не буде.

– заявив Кірбі.

Деталі

Кірбі також заперечив, що США могли брати участь у війні не бойового характеру. Кірбі сказав, що єдиний американський військовий персонал, який зараз знаходиться на місці, є частиною офісу аташе з питань оборони посольства та "виконує важливу роботу з точки зору допомоги нам у підзвітності зброї та систем, які надаються Україні".

Ні. Єдиний військовослужбовець США, який перебуває в Україні, пов’язаний з посольством як частина офісу аташе з питань оборони, і вони виконують важливу роботу з точки зору допомоги нам у підзвітності зброї та систем, які надаються Україні. 

– додав Джон Кірбі.

Контекст

Напередодні у Парижі відбулась зустріч лідерів європейських країн, на якій Президент Франції Еммануель Макрон зробив заяву, що західні союзники повинні бути готові до можливого нападу з боку росії в найближчі роки, і що потрібно більше зусиль, аби допомогти Україні фінансово та військово протистояти агресору.  Зокрема, пролунала й теза про надання Україні європейських солдатів.

Союзники по НАТО Німеччина, Британія, Італія, Іспанія, Польща та Чехія зробили офіційні заяви та дистанціювалися від ідеї Макрона про надання військових.

НАТО не планує відправляти війська в Україну - Столтенберг 27.02.24, 12:39 • 29466 переглядiв

Пізніше міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурн спробував пояснити коментарі Макрона, заявивши, що Париж може відправити війська в Україну для конкретних потреб, але не для участі у війні проти росії.

У кремлі тим часом заявили, що такий крок зробить прямий конфлікт між НАТО та росією "неминучим".

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

ВійнаПолітика
Білий дім
Reuters
NATO
Джон Кірбі
Еммануель Макрон
Париж
Сполучене Королівство
Чеська Республіка
Італія
Іспанія
Єнс Столтенберг
Німеччина
Джо Байден
Сполучені Штати
Україна
Польща
Brent
$64.56
Bitcoin
$83,752.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,240.67
Ethereum
$1,596.46