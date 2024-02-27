Європейські лідери заявили, що не планують надсилати війська в Україну
Київ • УНН
Європейські лідери заявляють, що не планують вводити сухопутні війська в Україну.
Прем’єр-міністри чотирьох центральноєвропейських країн-членів НАТО заявили, що не планують надсилати сухопутні війська в Україну. Таку заяву вони зробили на спільній пресконференції у вівторок 27 лютого, після того, як Франція натякнула на таку можливість, а Кремль попередив, що будь-який такий крок неминуче призведе до конфлікту між росією та НАТО. Заяви європейських лідерів цитує Reuters, передає УНН.
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Прем'єр-міністри Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини відмежувалися від висловлювань щодо надання Україні військових.
Що стосується Угорщини, ми не надсилаємо ні солдатів, ні зброї.
Чехія не збирається вводити війська в Україну.
Польща не передбачає введення своїх військ на українську територію. Ми маємо спільну позицію щодо цього, виступаючи як прем'єр-міністри країн, які набагато більше, ніж більшість держав, були заангажовані у підтримку військових зусиль України. Я думаю, що ми не повинні спекулювати сьогодні про майбутнє, що можуть виникнути обставини, які змінять цю позицію. Сьогодні ми повинні зосередитися, як це роблять польський і чеський уряди, на підтримці воєнних зусиль України.
У виданні додали, що Віктор Орбан з Угорщини та Роберт Фіцо з Словаччини, які повернулися на посади минулого року, також раніше заявляли, що не надсилатимуть зброю в Україну, тоді як Польща та Чехія були одними з найсильніших військових підтримок Києва.
Ви можете відправити всю зброю в світі в Україну. Ви можете відправити туди багато грошей. Ви можете надіслати багато матеріально-технічної допомоги. Це моя думка: ця війна не має військового вирішення. Його немає. І через два років ми будемо там, де ми зараз росія буде на тому ж кордоні, де зараз, але загиблих буде на десятки тисяч більше. Так, ті, хто говорять про необхідність вводити військових на територію України, знають що без іноземної військової допомоги Україна ніколи не зможе виграти цю війну. Ніколи.
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Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час прес-конференції з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою заявив, що не слід спекулювати щодо можливих майбутніх обставин, які можуть змінити їхню позицію щодо нерозгортання військ в Україні.
Ранком УНН із посиланням Associated Press писав про те, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує відправляти бойові війська в Україну на тлі повідомлень про те, що деякі західні країни розглядають таку можливість.
Нагадаємо
Напередодні у Парижі відбулась зустріч лідерів європейських країн, на якій Президент Франції Еммануель Макрон зробив заяву, що західні союзники повинні бути готові до можливого нападу з боку росії в найближчі роки, і що потрібно більше зусиль, аби допомогти Україні фінансово та військово протистояти агресору.
Макрон анонсував дебати і голосування в парламенті щодо гарантій безпеки Україні27.02.24, 16:11 • 25929 переглядiв