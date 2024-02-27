Європейські лідери заявили, що не планують надсилати війська в Україну

Прем’єр-міністри чотирьох центральноєвропейських країн-членів НАТО заявили, що не планують надсилати сухопутні війська в Україну. Таку заяву вони зробили на спільній пресконференції у вівторок 27 лютого, після того, як Франція натякнула на таку можливість, а Кремль попередив, що будь-який такий крок неминуче призведе до конфлікту між росією та НАТО. Заяви європейських лідерів цитує Reuters, передає УНН.

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Прем'єр-міністри Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини відмежувалися від висловлювань щодо надання Україні військових.

Польща не передбачає введення своїх військ на українську територію. Ми маємо спільну позицію щодо цього, виступаючи як прем'єр-міністри країн, які набагато більше, ніж більшість держав, були заангажовані у підтримку військових зусиль України. Я думаю, що ми не повинні спекулювати сьогодні про майбутнє, що можуть виникнути обставини, які змінять цю позицію. Сьогодні ми повинні зосередитися, як це роблять польський і чеський уряди, на підтримці воєнних зусиль України.

У виданні додали, що Віктор Орбан з Угорщини та Роберт Фіцо з Словаччини, які повернулися на посади минулого року, також раніше заявляли, що не надсилатимуть зброю в Україну, тоді як Польща та Чехія були одними з найсильніших військових підтримок Києва.

Ви можете відправити всю зброю в світі в Україну. Ви можете відправити туди багато грошей. Ви можете надіслати багато матеріально-технічної допомоги. Це моя думка: ця війна не має військового вирішення. Його немає. І через два років ми будемо там, де ми зараз росія буде на тому ж кордоні, де зараз, але загиблих буде на десятки тисяч більше. Так, ті, хто говорять про необхідність вводити військових на територію України, знають що без іноземної військової допомоги Україна ніколи не зможе виграти цю війну. Ніколи.