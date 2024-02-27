Европейские лидеры заявили, что не планируют отправлять войска в Украину
Киев • УНН
Европейские лидеры заявляют, что не планируют вводить сухопутные войска в Украину.
Премьер-министры четырех центральноевропейских стран-членов НАТО заявили, что не планируют отправлять сухопутные войска в Украину. Такое заявление они сделали на совместной пресс-конференции во вторник 27 февраля, после того, как Франция намекнула на такую возможность, а Кремль предупредил, что любой такой шаг неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО. Заявления европейских лидеров цитирует Reuters, передает УНН.
Детали
Премьер-министры Чехии, Венгрии, Польши и Словакии отмежевались от высказываний о предоставлении Украине военных.
Что касается Венгрии, мы не посылаем ни солдат, ни оружия.
Чехия не собирается вводить войска в Украину.
Польша не предусматривает введения своих войск на украинскую территорию. Мы имеем общую позицию по этому поводу, выступая как премьер-министры стран, которые гораздо больше, чем большинство государств, были заангажированы в поддержку военных усилий Украины. Я думаю, что мы не должны спекулировать сегодня о будущем, что могут возникнуть обстоятельства, которые изменят эту позицию. Сегодня мы должны сосредоточиться, как это делают польское и чешское правительства, на поддержке военных усилий Украины.
В издании добавили, что Виктор Орбан из Венгрии и Роберт Фицо из Словакии, которые вернулись на должности в прошлом году, также ранее заявляли, что не будут отправлять оружие в Украину, тогда как Польша и Чехия были одними из самых сильных военных поддержек Киева.
Вы можете отправить все оружие в мире в Украину. Вы можете отправить туда много денег. Вы можете отправить много материально-технической помощи. Это мое мнение: эта война не имеет военного решения. Его нет. И через два года мы будем там, где мы сейчас россия будет на той же границе, где сейчас, но погибших будет на десятки тысяч больше. Да, те, кто говорят о необходимости вводить военных на территорию Украины, знают что без иностранной военной помощи Украина никогда не сможет выиграть эту войну. Никогда.
Дополнительно
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции с премьер-министром Чехии Петром Фиалой заявил, что не следует спекулировать относительно возможных будущих обстоятельств, которые могут изменить их позицию относительно неразвертывания войск в Украине.
Утром УНН со ссылкой Associated Press писал о том, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует отправлять боевые войска в Украину на фоне сообщений о том, что некоторые западные страны рассматривают такую возможность.
Напомним
Накануне в Париже состоялась встреча лидеров европейских стран, на которой Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, что западные союзники должны быть готовы к возможному нападению со стороны России в ближайшие годы, и что нужно больше усилий, чтобы помочь Украине финансово и военно противостоять агрессору.
Макрон анонсировал дебаты и голосование в парламенте по гарантиям безопасности Украине27 февраля 2024, 14:11 • 22051 просмотр
Европейские лидеры заявили, что не планируют отправлять войска в Украину
Европейские лидеры заявляют, что не планируют вводить сухопутные войска в Украину.
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