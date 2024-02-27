Европейские лидеры заявили, что не планируют отправлять войска в Украину

Эксклюзив
россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
  •  110362 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

Эксклюзив
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
  •  127095 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

Эксклюзив
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
  •  124578 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  145364 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  160735 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
26.02.24  •  155887 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
26.02.24  •  155411 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Эксклюзив
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
26.02.24  •  148127 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
26.02.24  •  137931 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  150959 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Европейские лидеры заявили, что не планируют отправлять войска в Украину

Европейские лидеры заявили, что не планируют отправлять войска в Украину

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 20:19  •  13329 просмотра

Read in English

Европейские лидеры заявляют, что не планируют вводить сухопутные войска в Украину.

Премьер-министры четырех центральноевропейских стран-членов НАТО заявили, что не планируют отправлять сухопутные войска в Украину. Такое заявление они сделали на совместной пресс-конференции во вторник 27 февраля, после того, как Франция намекнула на такую возможность, а Кремль предупредил, что любой такой шаг неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО. Заявления европейских лидеров цитирует Reuters, передает УНН.

Детали

Премьер-министры Чехии, Венгрии, Польши и Словакии отмежевались от высказываний о предоставлении Украине военных.

Что касается Венгрии, мы не посылаем ни солдат, ни оружия. 

- сказал венгерский премьер Виктор Орбан.

Чехия не собирается вводить войска в Украину. 

- коротко ответил премьер Чехии Петр Фиала.

Польша не предусматривает введения своих войск на украинскую территорию. Мы имеем общую позицию по этому поводу, выступая как премьер-министры стран, которые гораздо больше, чем большинство государств, были заангажированы в поддержку военных усилий Украины. Я думаю, что мы не должны спекулировать сегодня о будущем, что могут возникнуть обстоятельства, которые изменят эту позицию. Сегодня мы должны сосредоточиться, как это делают польское и чешское правительства, на поддержке военных усилий Украины. 

- отметил Премьер-министр Польши Дональд Туск.

В издании добавили, что Виктор Орбан из Венгрии и Роберт Фицо из Словакии, которые вернулись на должности в прошлом году, также ранее заявляли, что не будут отправлять оружие в Украину, тогда как Польша и Чехия были одними из самых сильных военных поддержек Киева.

Вы можете отправить все оружие в мире в Украину. Вы можете отправить туда много денег. Вы можете отправить много материально-технической помощи. Это мое мнение: эта война не имеет военного решения. Его нет. И через два года мы будем там, где мы сейчас россия будет на той же границе, где сейчас, но погибших будет на десятки тысяч больше. Да, те, кто говорят о необходимости вводить военных на территорию Украины, знают что без иностранной военной помощи Украина никогда не сможет выиграть эту войну. Никогда. 

- выступил словацкий премьер Роберт Фицо.

Дополнительно

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции с премьер-министром Чехии Петром Фиалой заявил, что не следует спекулировать относительно возможных будущих обстоятельств, которые могут изменить их позицию относительно неразвертывания войск в Украине.

Утром УНН со ссылкой Associated Press писал о том, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что  Альянс не планирует отправлять боевые войска в Украину на фоне сообщений о том, что некоторые западные страны рассматривают такую возможность.

Напомним

Накануне в Париже состоялась встреча лидеров европейских стран, на которой Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, что западные союзники должны быть готовы к возможному нападению со стороны России в ближайшие годы, и что нужно больше усилий, чтобы помочь Украине финансово и военно противостоять агрессору. 

Макрон анонсировал дебаты и голосование в парламенте по гарантиям безопасности Украине27 февраля 2024, 14:11 • 22051 просмотр

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаПолитика
petr-fialaПетр Фиала
reutersReuters
natoNATO
robert-fitsoРоберт Фицо
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
frantsiyaФранция
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
yens-stoltenberhЙенс Столтенберг
donald-tuskДональд Туск
slovakiyaСловакия
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
viktor-orbanВиктор Орбан
polshaПольша
Європейські лідери заявили, що не планують надсилати війська в Україну
European leaders say they have no plans to send troops to Ukraine
Новости по теме

Европейские лидеры заявили, что не планируют отправлять войска в Украину

Европейские лидеры заявляют, что не планируют вводить сухопутные войска в Украину.

Война •   •  13329 просмотра
Европейские лидеры заявили, что не планируют отправлять войска в Украину

В Белом Доме подытожили результаты встречи в Овальном кабинете

Президент Байден подчеркнул настоятельную необходимость продолжения поддержки Конгрессом Украины против российского вторжения и принятия двухпартийного дополнительного законопроекта о национальной безопасности для финансирования обороны и гуманитарной помощи парнерам, и Украине в частности.

Политика •   •  13306 просмотра
В Белом Доме подытожили результаты встречи в Овальном кабинете

Байден и Джонсон провели "интенсивные" переговоры по Украине: что известно о встрече в Овальном кабинете

Байден и сенатор-республиканец Рон Джонсон провели интенсивную встречу в Белом доме, чтобы обсудить финансирование правительства и дальнейшую военную помощь Украине до истечения срока принятия законопроекта о расходах.

Война •   •  24391 просмотра
Байден и Джонсон провели "интенсивные" переговоры по Украине: что известно о встрече в Овальном кабинете

еОселя: 7600 квартир и 6 частных домов приобретены по программе льготной ипотеки

На прошлой неделе 193 украинца получили жилищные кредиты по программе "е-дом", из них 104 военнослужащих и силовики, 13 учителей, 17 врачей и 3 ученых получили кредиты под 3%, а 50 украинцев без жилья, 4 ВПЛ и 2 ветерана получили кредиты под 7%.

Экономика •   •  21140 просмотра
еОселя: 7600 квартир и 6 частных домов приобретены по программе льготной ипотеки

Изнасилование украинки в Варшаве: что известно

Украинка была изнасилована в Варшаве мужчиной, который напал на нее с ножом, душил, срывал с нее одежду и изнасиловал на лестнице перед ее домом, после чего оставил ее там в тяжелом состоянии.

Криминал и ЧП •   •  20184 просмотра
Изнасилование украинки в Варшаве: что известно

россияне наступают на семи направлениях: больше всего атак произошло на Авдеевском, Новопавловском и Ореховском

Российские войска продолжали наступать на семи направлениях вдоль украинской линии фронта, при этом самые ожесточенные бои по-прежнему шли вокруг Авдеевки.

Война •   •  24164 просмотра
россияне наступают на семи направлениях: больше всего атак произошло на Авдеевском, Новопавловском и Ореховском

В Харькове мужчина, пытаясь скрыться от полиции на машине, "залетел" на крышу гаража

В Харькове пьяный водитель, который пытался скрыться от патрульных не справился с управлением и фактически вылетел на крышу гаража.

Криминал и ЧП •   •  21635 просмотра
В Харькове мужчина, пытаясь скрыться от полиции на машине, "залетел" на крышу гаража

"Ты как?" запустили новую кампанию с участием ветеранов: о чем этот проект

Инициатива имеет целью способствовать пониманию и уважению к опыту ветеранов, чтобы помочь им адаптироваться к гражданской жизни после травмы, полученной на войне.

Война •   •  25551 просмотра
"Ты как?" запустили новую кампанию с участием ветеранов: о чем этот проект

СБУ завершила расследование по уничтожению "Мрии": экс-руководителям "Антонова" грозит до 15 лет за решеткой

Бывшим должностным лицам "Антонова" грозит до 15 лет лишения свободы, поскольку их действия привели к временному захвату аэродрома и уничтожению самолета Ан-225.

Война •   •  25900 просмотра
СБУ завершила расследование по уничтожению "Мрии": экс-руководителям "Антонова" грозит до 15 лет за решеткой

Херсонщина: в МВД показали как выглядит дом в Великанском, по которому прилетел российский снаряд

В жилой дом в селе Велетенское Херсонской области попал российский снаряд, в результате чего возник пожар, во время которого погибла женщина, несмотря на попытки потушить его из-за непрекращающихся обстрелов.

Война •   •  25583 просмотра
Херсонщина: в МВД показали как выглядит дом в Великанском, по которому прилетел российский снаряд