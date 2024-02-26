Зустрічі європейських лідерів у Парижі: "росія не може і не повинна виграти цю війну"

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у понеділок, що європейські країни погоджуються, що вони повинні бути готові до можливого нападу з боку росії в найближчі роки, і що потрібно більше зусиль, аби допомогти Україні фінансово та військово протистояти агресору. Про це пише Reuters, передає УНН.

росія не може і не повинна виграти цю війну в Україні, для самої України. По-друге, ми знаходимося в процесі забезпечення нашої колективної безпеки на сьогодні і на завтра. І тому, більш чітко, ніж учора, враховуючи атаки, яких ми зазнаємо. Ми також говоримо про нашу власну безпеку. По-третє, ми всі згодні з тим, що ми не хочемо вступати у війну проти російського народу і що ми сповнені рішучості тримати ескалацію під контролем, як ми це успішно зробили з початку конфлікту. – заявив Макрон

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Президент Франції також попередив, що війна в Україні – це питання майбутньої безпеки усії європейських країн. Адже росія може напасти на них за кілька років.

Ми можемо сказати, що консенсус, колективний аналіз полягає в тому, що через кілька років ми повинні бути готові до нападу росії на згадані країни, і тому дуже чітко у нас є ясність, і колективне спостереження полягає в тому, що глибоко, Сьогодні на карту поставлена ​​безпека всіх нас. - сказав Макрон

Близько 20 європейських лідерів зібралися в понеділок у Парижі, щоб надіслати російському президенту володимиру путіну повідомлення про європейську рішучість щодо підтримки українців та своєї незгоди щодо російської війни в Україні.

Зауважимо, що Макрон зібрав європейських колег у Єлисейському палаці для обговорення, як збільшити постачання боєприпасів в Україну. Адже за словами радників французького Президента, в останні кілька тижнів в Україні спостерігається ескалація російської агресії.

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Зокрема, однією з сфер, де можна досягти прогресу, є ініціатива під керівництвом Чехії щодо закупівлі сотень тисяч боєприпасів у третіх країнах, до чого Франція обережно ставилася, оскільки вона хоче віддати пріоритет розвитку власної промисловості в Європі.

Мета полягає в тому, щоб зібрати достатньо грошей на боєприпаси, які потрібні Україні. — заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала перед поїздкою до Франції.

Постачання боєприпасів стало критичним питанням для Києва. Європейський Союз, однак, не досягає своєї мети надіслати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня.

Ми повинні бути в змозі доставити більше снарядів. Принцип полягає в тому, що снаряди будуть закуповуватися там, де вони є. - сказав французький радник.

Серед присутніх на зустрічі у Парижі був й канцлер Німеччини Олаф Шольц, міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, а також лідери скандинавських і балтійських країн.

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Не повідомляючи подробиць, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який виступає проти військової допомоги Україні, заявив перед поїздкою до Парижа, що кілька членів НАТО та ЄС розглядають можливість відправлення солдатів в Україну на двосторонній основі.